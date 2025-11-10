Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lutador cearense Godofredo Pepey morre nos EUA

Lutador cearense Godofredo Pepey morre nos EUA

Ele foi encontrado morto dentro da unidade prisional onde estava detido desde o dia 30 de junho. Informação foi divulgada nas redes sociais por Gaudênio Santiago, advogado da companheira de Pepey
Atualizado às Autor Gabriela Almeida
Autor
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Godofredo “Pepey”, cearense e ex-lutador do UFC, morreu nesse domingo, 9, na Flórida, nos Estados Unidos (EUA). Ele foi encontrado morto dentro da unidade prisional onde estava detido desde o dia 30 de junho recente, após acusação de sequestro e violência doméstica contra sua esposa.  

Leia também | Entre "fácil" e "difícil", participantes falam sobre o 1º dia do Enem 2025

Informação foi divulgada nas redes sociais por Gaudênio Santiago, advogado da companheira de Pepey, que gravou um vídeo falando sobre o acontecido. A causa da morte não foi divulgada. 

"A morte de alguém sobre custódia é um fato grave. Para isso existem procedimentos que devem ser cumpridos pelas autoridades americanas e toda e qualquer notícia será divulgada por essas autoridades", frisou o defensor, pedindo respeito à família. 

Gaudênio ainda pontuou em gravação que a esposa de Pepey tem recebido comentários "maldosos" e "irresponsavéis" após o acontecido e destacou que, além de vítima, ela enfrenta ainda um "impacto emocional" pela morte.

Ex-lutador foi preso em junho

Pepey foi preso em Deerfield Beach, na Flórida, "acusado de sequestro e violência doméstica contra sua esposa". Os dois viviam juntos no país norte-americano.

Prião aconteceu após a polícia ser chamada por vizinhos do casal. Na ocasião, o ex-lutador teria agredido a companheira, deixando-a com hematomas, e mantido ela presa em casa.

Ele respondia a acusações de "sequestro com ferimento corporal e por aterrorizar a vítima; agressão doméstica por estrangulamento; impedir ou dificultar a comunicação com a Polícia; e violência doméstica".

O ex-lutador teve sua última luta profissional em 2022, ano em que tentou migrar para a política se candidatando a deputado estadual. Em 2024 ele se candidatou a vereador em Fortaleza, pelo Republicanos, mas não obteve êxito no processo eleitoral. 

  

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar