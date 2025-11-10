Lutador cearense Godofredo Pepey morre nos EUA

Ele foi encontrado morto dentro da unidade prisional onde estava detido desde o dia 30 de junho. Informação foi divulgada nas redes sociais por Gaudênio Santiago, advogado da companheira de Pepey

Godofredo “Pepey”, cearense e ex-lutador do UFC, morreu nesse domingo, 9, na Flórida, nos Estados Unidos (EUA) . Ele foi encontrado morto dentro da unidade prisional onde estava detido desde o dia 30 de junho recente, após acusação de sequestro e violência doméstica contra sua esposa.

Informação foi divulgada nas redes sociais por Gaudênio Santiago, advogado da companheira de Pepey, que gravou um vídeo falando sobre o acontecido. A causa da morte não foi divulgada.

"A morte de alguém sobre custódia é um fato grave. Para isso existem procedimentos que devem ser cumpridos pelas autoridades americanas e toda e qualquer notícia será divulgada por essas autoridades", frisou o defensor, pedindo respeito à família.

Gaudênio ainda pontuou em gravação que a esposa de Pepey tem recebido comentários "maldosos" e "irresponsavéis" após o acontecido e destacou que, além de vítima, ela enfrenta ainda um "impacto emocional" pela morte.

Ex-lutador foi preso em junho

Pepey foi preso em Deerfield Beach, na Flórida, "acusado de sequestro e violência doméstica contra sua esposa". Os dois viviam juntos no país norte-americano.