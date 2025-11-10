Chamada pública do BNDES vai mobilizar R$ 73 bi para investir no clima

As propostas abrangem projetos de descarbonização de processos industriais, transição energética, infraestrutura para adaptação climática, tecnologia para agricultura verde, restauração ecológica, reflorestamento e conservação de florestas.

Segundo o BNDES, as propostas apresentadas demonstram uma demanda de R$ 21 bilhões em apoio financeiro do Banco. Os números foram divulgados, nesta segunda-feira, 10, pelo presidente do Banco, Aloizio Mercadante, durante a abertura do Pavilhão BNDES, na COP30, em Belém (PA).

De acordo com Mercadante, o anúncio representa o retorno do BNDES à modalidade de investimento direto em empresas, o equity.