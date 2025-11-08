Rádio Nacional: Roda de Samba traz Vinicius de Moraes em vários papeis

Vinicius eram tantos que o cronista Sérgio Porto, na pele da personagem Tia Zulmira, disse que “se Vinicius de Moraes fosse um só, não seria Vinicius de Moraes, seria Vinicio de Moral.”

Essa multiplicidade está representada na peça “Vinicius”, em cartaz há dez anos, e exibido mensalmente no Teatro Mapati, em Brasília. No espetáculo, há o Vinicius que sofre por amor, que se casa e descasa várias vezes, que migra do Itamaraty para os shows, e que beberica uísque com a plêiade de amigos e parceiros em festas animadas.

Na peça, o espectador se vê numa festa em homenagem ao poeta após a morte dele, em julho de 1980. Com direito ao destilado, a plateia percorre a “casa de Vinicius” e encontra a cada cômodo os seus múltiplos personagens.

O espetáculo sobre Vinicius é assunto do programa Roda de Samba que neste domingo (9), ao meio-dia, entrevista o ator Marcellus Inácio, do elenco da peça.