Justiça climática e combate à desinformação dominam fórum na Bahia

Foi nas ondas do rádio que os debates sobre sustentabilidade e justiça climática dominaram a programação do Festival Nosso Futuro, em Salvador. Em um estúdio bem diferente de onde costuma apresentar, em Paris, a jornalista francesa Valérie Nivelon fez uma gravação de rádio diretamente do local dedicado ao fórum, na capital baiana, com a presença do público presente e de convidados.

O programa semanal La Marche du Monde (A Marcha do Mundo, em livre tradução) repercute assuntos contemporâneos, a partir de declarações de personalidades. Nesta edição, que vai ao ar na França neste sábado (8), a jornalista francesa levantou os desafios que ainda existem na relação entre Brasil, França e países do continente africano. Ao iniciar a gravação, a voz do filósofo e historiador camaronês Achille Mbembé foi ouvida nas caixas de som do auditório, durante a gravação nesta semana. O pensador chegou a ser convidado para participar pessoalmente do evento, mas não pôde comparecer por questões pessoais. Conhecido como autor da expressão necropolítica, que trata da relação entre o poder político e a decisão de quem pode viver e quem deve morrer, Mbembé destacou em sua fala gravada a urgência da relação com o que é vivo, como a natureza e, especialmente, com as florestas.

O filósofo defendeu ainda o meio ambiente como espaço para discussões sobre justiça climática e a garantia de proteção para as comunidades mais vulneráveis, como as rurais e quilombolas. Participaram do debate Karim Bouamrane, prefeito de Saint-Ouen, Ileana Santos, fundadora de Je m'engage pour l'Afrique e Zola Chichmintseva-Kondamamdou, curadora, e Dríade Aguiar, jornalista. Encontro Brasil - África

Para a co-fundadora da Mídia Ninja, Dríade Aguiar, única brasileira presente entre os convidados do programa de rádio francês, o debate sobre racismo ambiental no Brasil é fundamental para a defesa dos povos quilombolas. Segundo ela, estas comunidades ainda têm a participação invisibilizada dentro da agenda ambiental.

“A presença deles não é convocada como deveria. E, no entanto, os territórios quilombolas e as religiões de matriz africana sustentam uma forma de vida que entende que a natureza é sagrada, vital. Na prática, são grandes defensores do meio ambiente e pilares da justiça climática”, diz Dríade. Para a comunicadora, que seguirá neste fim de semana para a COP30, em Belém, ainda estamos no momento de aprofundar a relação entre Brasil e África, para que haja, de fato, defesa plena de espaços mais justos e sustentáveis. “As propostas sobre construção destes territórios deveriam caminhar mais nesse sentido: não apenas do Brasil falar sobre África, mas reconhecer de verdade esse encontro, esse espelho, essa continuidade entre nós”, diz.