Inmet emite alerta de ventos fortes para sete estados; confira quais

Com risco de chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo, o aviso permanece válido até o final deste domingo, 9 / Crédito: Fábio Lima

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de “grande perigo” para ventos costeiros em sete estados brasileiros neste sábado, 8.

O aviso teve início na manhã deste sábado e se estende até o fim do domingo, 9, às 23h59.



O órgão de monitoramento climático notificou o alerta laranja que se aplica aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A classificação laranja indica “perigo”, figurando no segundo nível de gravidade em uma escala de zero a três.

De acordo com o Inmet, nas regiões em que o alerta é válido, é possível o registro de chuvas entre 30 mm/h e 60 mm/h, ventos intensos (de 60 km/h a 100 km/h) e queda de granizo.

O instituto destaca que essas condições podem provocar risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

