Inmet emite alerta de ventos fortes para sete estados; confira quais

Inmet emite alerta de ventos fortes para sete estados; confira quaisCom risco de chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo, o aviso permanece válido até o final deste domingo, 9
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de “grande perigo” para ventos costeiros em sete estados brasileiros neste sábado, 8.
O aviso teve início na manhã deste sábado e se estende até o fim do domingo, 9, às 23h59.
O órgão de monitoramento climático notificou o alerta laranja que se aplica aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
A classificação laranja indica “perigo”, figurando no segundo nível de gravidade em uma escala de zero a três.
De acordo com o Inmet, nas regiões em que o alerta é válido, é possível o registro de chuvas entre 30 mm/h e 60 mm/h, ventos intensos (de 60 km/h a 100 km/h) e queda de granizo.
O instituto destaca que essas condições podem provocar risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Nota do Inmet sobre ventos costeiros alerta população após tornado no Paraná
Os avisos abrangem municípios que apresentam riscos devido à passagem de um ciclone extratropical que se desloca desde o Sul do País.
Nas redes sociais, internautas ficaram em estado de alerta, sobretudo após a passagem do tornado na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná.
Até o momento, segundo a Defesa Civil do Estado, pelo menos seis mortes foram confirmadas e 750 pessoas ficaram feridas.
De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno foi classificado como tornado de categoria F3, com ventos que chegaram a até 250 quilômetros por hora.