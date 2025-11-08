Rio de Janeiro entra em estágio 2 de alerta: veja impactos

Foram registrados seis pontos de alagamento e 26 quedas de árvores / Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

A frente fria que atua sobre as regiões Sul e Sudeste do país, e que provocou a formação de um tornado no Paraná, também causou problemas no Rio de Janeiro. O Centro de Operações e Resiliência da capital fluminense acionou estágio 2 de alerta, o que significa que alguns eventos climáticos estão impactando a rotina da cidade.

Entenda o mau tempo De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mau tempo se deve a um sistema frontal que se formou na Argentina e chegou ao Sul do Brasil nesta sexta-feira (7). O núcleo desse sistema atravessou a Região Sul e chegou ao Sudeste na manhã de hoje. A frente fria favorece a ocorrência de tempestades e rajadas de vento nos estados do Sul e também em São Paulo, no Rio de Janeiro e em partes de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

