Veículos da EBC fazem cobertura especial do Enem 2025 neste domingo

Os veículos públicos dapreparam uma cobertura especial para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Neste domingo (9), airá contar com entradas ao vivo ao longo da programação, com participações de equipes em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, além de emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública.

Das 11h às 18h, os boletins, exibidos a cada hora, trarão rodízios com as movimentações nos locais de prova, expectativas, dados sobre os inscritos, eventuais ocorrências durante o dia e particularidades de cada região. Os canais parceiros TVE/ES, PrefTV/Caruaru, TV Pernambuco e TV Ceará integram a cobertura do Enem.

"A cobertura da TV Brasil para o Enem 2025 reforça o papel essencial da comunicação pública: garantir acesso à informação de qualidade, com foco no interesse coletivo. Nosso compromisso é oferecer um conteúdo que oriente, esclareça e incentive os estudantes de todo o país”, explica Cidinha Matos, diretora de jornalismo da EBC.

A Agência Brasil também terá uma cobertura especial, acompanhando os locais de prova e principais informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sobre o andamento da aplicação. Na Rádio Nacional, o jornalismo irá trazer informações e dicas para os participantes. A Radioagência Nacional também conta com conteúdos especiais para ajudar na preparação dos estudantes.