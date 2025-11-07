TV Brasil estreia programa sobre política internacional aos domingos
“O mundo está cada vez mais complexo e precisamos entendê-lo melhor para saber como atuar. A crise tarifária recente que vivemos mostra como essas questões geopolíticas estão cada vez mais conectadas com nosso dia a dia”, afirma o diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), André Basbaum. “Quanto melhor entendermos o cenário, melhor vamos saber como agirmos. E nada melhor para isso que contar com jornalistas qualificados como o trio que se soma à TV Brasil a partir do próximo domingo”.
Apresentadores
O programa terá três apresentadores fixos que conversarão com um convidado. Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo atuado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova York, entre outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalhou 20 anos como correspondente de diversos veículos no escritório da ONU em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Atualmente, vive em Nova York. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.
“Estou muito feliz com o convite da EBC para participar desse programa. Vou ter a companhia de dois grandes jornalistas e colegas queridos Jamil Chade e Yan Boechat, além de convidados especiais em função dos assuntos”, disse a apresentadora Cristina Serra. “E, claro, acompanhada da equipe da EBC que é super competente. Então é um desafio muito grande pela complexidade dos assuntos mas tenho certeza que com esse time, vamos dar conta muito bem”.
“O programa chega em um momento desafiador, em que estamos vendo guerras, uma quase falência do multilateralismo, ascensão da extrema direita com ameaças à democracia, guerra tarifária, o desafio imposto pelas big techs que interferem na vida política dos países, a necessidade de enfrentar a emergência climática, enfim é um cenário geopolítico muito complexo, sobre o qual precisamos refletir e entender papel principalmente como isso tudo causa impacto aqui no país e que papel o Brasil pode ter como ator político global”, avalia Cristina.
