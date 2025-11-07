Em Belém, residente da COP21 destaca avanços desde o Acordo de Paris

O presidente da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP21), ocorrida em 2015, Laurent Fabius, fez um balanço sobre os 10 anos do Acordo de Paris, durante a Cúpula do Clima, em Belém. Ao reconhecer a importância de um dos maiores tratados globais de enfrentamento ao desafio, Fabius reforça a importância de avançar nas ações climáticas.

“Devemos acreditar na ciência quando ela afirma que é necessário implementar o que já foi decidido em relação à finança, em relação à transição de combustível, em relação ao que já foi acordado”, disse.

Para Fabius, que também lidera o grupo de ex-presidentes de COPs, isso não significa que o Acordo de Paris não deva ser celebrado, pois resultou em grandes avanços na luta contra a mudança do clima.

“Quando eu estava liderando a COP 21, 10 anos atrás, a projeção para o fim deste século é que o mundo chegasse ao aquecimento de mais 4 graus acima do período pré-industrial. E agora, 10 anos depois de Paris, e graças às decisões que foram tomadas, essa projeção é de uma tendência entre 2,5 e 2,8 graus. E cada grau significa milhões de vidas salvas”, diz.

O desafio permanece, avalia, uma vez que as projeções de 2,8 graus ainda são uma ameaça à vida no planeta.