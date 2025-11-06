Roceira, com orgulho, diz baiana em encontro sobre sustentabilidade

Jovens do Brasil, da França e do continente africano estão reunidos nesta quinta-feira (6), na região do Polo de Economia Criativa de Salvador para defender a habitabilidade de seus territórios, sejam eles rurais ou urbanos.

Em sessão plenária intitulada Eu Defendo Minha Cidade, lideranças das áreas ambiental, política e da sociedade civil tiveram a oportunidade de trocar experiências de iniciativas sustentáveis diante da urgência climática. Durante exposição, a agricultora Ana Mirela Silva [foto de destaque], de 19 anos, falou dos desafios de promover educação ambiental na zona rural de Matinada, no município baiano de Taperoá, a cerca de 140 quilômetros da capital. A este trabalho a jovem se refere como "extensionismo rural". “Dissemino com crianças e jovens como é trabalhar com os orgânicos, fazendo hortas orgânicas e levando a hidroponia- que é uma tecnologia social sustentável, e que visa a produção para pessoas que têm pouco espaço ou estão em áreas compactadas e até mesmo ribeirinhas”, afirma. Ao se apresentar diante de políticos e pensadores da África e da França, Ana Mirela Silva se autointitulou roceira, “com muito orgulho!”.

“Eu tive a curiosidade de pesquisar o que seria e percebi a expressão se encaixa para pessoas que têm aptidão com o campo. Isso não me abate mais hoje em dia. Sou preta, sou pobre, sou roceira, moro no interior, e eu honro minhas raízes”, diz a agricultora. Ana Mirela defende o papel das novas gerações como fundamental para mudança de consciência ambiental, especialmente para influenciar os mais próximos como os pais e responsáveis. A jovem explica que assim como os pais dela, também trabalha no campo, mas, o que os difere são os estudos, que ela teve a oportunidade de concluir. Durante o encontro, ela falou sobre segurança alimentar e resiliência climática com a promoção de inclusão social.

Intercâmbio Justiça climática e inclusão dos jovens nas discussões sobre o futuro das cidades são temas debatidos no Festival Nosso Futuro levantados por Seydina Samb. prefeito da comunidade de Yolf, no Senegal, a cerca de 5,3 mil quilômetros de Salvador. De acordo com o político, Brasil e a África estão unidos em propósitos ecológicos.

Aos 38 anos, Samb fala sobre a urgência de derrubar títulos como "áreas rurais" ou "urbanas" para caracterizar as cidades e define que a melhor expressão a usar é "municípios sustentáveis", que priorizem a transição ecológica, como a opção por energias renováveis, por exemplo. Samb explicou que no município de Yoff, que fica na região metropolitana da capital senegalesa Dacar, as escolas estão sendo equipadas com energia eólica e que sua gestão é marcada por priorizar "levar verde para todos os espaços". “É urgente termos ações concretas, porque a Terra chora”, lamentou Samb. A cerca de 5 mil quilômetros de Yoff, no Senegal, e quase 8 mil quilômetros de Salvador, as ações de uma política francesa, que tem a ancestralidade oriunda do Brasil (filha de mãe baiana e pai francês), também conectam os três pontos do globo terrestre.