Risco de não investir em florestas é elas desaparecerem, diz Noruega

A proposta do fundo, desenhada pelo governo brasileiro, pretende alcançar inicialmente US$ 25 bilhões com as adesões dos países e alavancar US$ 125 bilhões com o capital privado.

"Existe um risco para todos os países em não investir no TFFF. Um dos maiores riscos que enfrentamos hoje é o desaparecimento das florestas tropicais diante de nossos olhos, e isso não é algo que tenha consequências apenas para o Brasil", afirmou Andreas Bjelland Eriksen, ministro do Clima e do Meio Ambiente da Noruega.

Em coletiva de imprensa para anunciar o apoio, ele estava acompanhado dos idealizadores do mecanismo, os ministros brasileiros Fernando Haddad (Fazenda) e Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima).