Reaplicação da prova para docentes em casos específicos será dia 30

Candidatos inscritos na Prova Nacional Docente e que não fizeram a prova no dia 26 de outubro por problemas logísticos no local de prova poderão solicitar uma nova aplicação do exame. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) elencou situações específicas que possibilitam a reaplicação da prova no dia 30 de novembro.

Edital complementar publicado nesta semana diz que as solicitações dos interessados devem ser feitas online, pelo site do sistema PND, a partir desta quinta-feira (6) até as 23h e 59 minutos desde sábado (8), no horário de Brasília. Quem tem direito O documento com as regras da reaplicação da PND informa que poderão solicitar a reaplicação os participantes que não puderam fazer a prova por problemas logísticos na data regular. O Inep decidiu pela invalidação da aplicação para todos os participantes de nove locais específicos, após manifestação da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela operação logística do exame, sobre as intercorrências identificadas durante a aplicação, há cerca de duas semanas. Os participantes das localidades abaixo que foram impedidos de realizar a prova estarão automaticamente inscritos na reaplicação e deverão participar obrigatoriamente da reaplicação para ter o seu resultado na PND divulgado.

A Portaria 729/2025 lista os locais de provas e os respectivos municípios onde foram constatadas irregularidades que comprometam a lisura e a isonomia do processo: · São Luís (MA): IEMA Pleno Rio Anil; · Vespasiano (MG): Escola Estadual Professor Guilherme Hallais França;

· Santa Rita (PB) (ECI E.F.M Maria de Lourdes Araújo; · Guarujá (SP): Unaerp Guarujá; · Guarulhos (SP): EE Pastor João Nunes;

· Santo André (SP): EE Dr.Celso Gama; · São Paulo (SP): EE Brigadeiro Gavião Peixoto, Emef Antonia e Artur Begbil, EE Deputado Geraldino dos Santos. Cronograma O resultado dos pedidos de reaplicação será divulgado no dia 10 de novembro, no site da PND.