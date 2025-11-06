Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Projeto reconhece obra de Maurício de Sousa como patrimônio cultural

Autor Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
A Câmara Municipal de São Paulo votou nessa quarta-feira (5) projeto de lei proposto pelo Executivo que torna a obra do cartunista Mauricio de Sousa, criador da Turma de Mônica, patrimônio cultural imaterial da cidade. O projeto foi aprovado por unanimidade e em votação simbólica, prestando homenagem ao paulista de Santa Isabel, que fez 90 anos no último dia 27.

“Ao longo de sua extensa trajetória artística, a criação do autor se tornou elemento representativo da memória cultural da população, influenciando gerações e difundindo valores educativos, sociais e inclusivos. A Mauricio de Sousa Produções, sediada na cidade de São Paulo desde 1960, contribui de forma permanente para o desenvolvimento cultural e econômico do município”, menciona o projeto. 

A homenagem reconhece a importância e a relação da extensa obra de Mauricio com a cidade, cenário e inspiração para personagens ao longo dos mais de 60 anos de criações do artista, morador da capital.

Em nota, a prefeitura afirmou que "com a aprovação do projeto, São Paulo consolida o reconhecimento institucional da obra de Maurício como patrimônio coletivo, reafirmando o papel das artes gráficas e da narrativa popular na formação cultural da cidade e do país. O ato representa não apenas homenagem ao cartunista, mas também uma valorização da cultura voltada à infância, à leitura e à criatividade".

A TV Brasil também homenageou recentemente o artista, com uma edição especial do programa Caminhos da Reportagem

