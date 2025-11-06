Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia de SP faz operação contra comércio de bebidas adulteradas

Autor Agência Brasil
A Polícia Civil de São Paulo faz nesta quinta-feira (6) uma operação contra bebidas falsificadas. São 17 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo (9 mandados) e também no interior do estado em Marília, Taquaritinga, Americana, Matão e Sertãozinho e também em Londrina, no Paraná.

Até agora, três homens foram presos em flagrante. Dois deles foram encontrados em depósitos clandestinos de garrafas de bebidas alcoólicas em Ermelino Matarazzo e Vila Cruzeiro, ambos na zona leste da capital paulista. No primeiro bairro havia milhares de garrafas usadas na falsificação de bebidas como gim, uísque e vodca. No segundo, policiais identificaram mais vasilhames, rótulos e embalagens adulteradas.

Nas fases anteriores da Operação Parece, Mas Não É a polícia descobriu um grande esquema de falsificação de bebidas alcoólicas.

* Matéria atualizada às 9h10min. para acrescimento de informação.

 

 

São Paulo

