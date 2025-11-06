Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

OMM cobra ação global imediata para frear aquecimento durante COP30

OMM cobra ação global imediata para frear aquecimento durante COP30

Autor Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Autor
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, disse nesta quinta-feira (6) que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) deve ser lembrada como momento de transformação do planeta, com decisões efetivas que possam frear o aquecimento global. A fala ocorreu durante a abertura da Cúpula de Líderes em Belém.

“Excelências, deixem que a COP30 seja lembrada como o momento em que o mundo mudou e deixem que a Amazônia seja testemunha disso. Não podemos reescrever as leis da física, mas podemos reescrever o nosso caminho nesse planeta”, disse a secretária.

Celeste Saulo destacou que 2025 foi o ano mais quente da história da humanidade e que a temperatura média do planeta em janeiro foi de 1,42 graus Celsius (ºC) acima dos níveis pré-industriais. A concentração de gases que causam o efeito estufa chegou a 800 partes por milhão (ppm) na atmosfera, o que leva o mundo para um futuro muito mais quente e perigoso.

Ela disse também que a poluição dos oceanos está muito alta. E que o nível do mar continua a aumentar. Tanto o gelo na Antártida como no Polo Norte estão derretendo em ritmos muito rápidos.
 

O derretimento de geleiras e a redução das áreas congeladas do mar e as regiões cobertas de neve nos polos provocam alterações climáticas em todo o planeta

A secretária-geral da OMM adotou um tom pessimista ao falar da meta de conter o aquecimento global a 1,5ºC, conforme definido pelos países que assinaram o Acordo de Paris em 2015.

“Esse não é um mundo distante: é a realidade de hoje. Esse aumento recorde nos níveis dos gases de efeito estufa significa que será praticamente impossível limitar o aquecimento global a 1,5ºC nos próximos anos e atingir as metas do Acordo de Paris. Como já foi dito pelo secretário-geral da ONU, cada ponto dessa medição é muito importante e significativo”, disse Celeste Saulo.

Apesar dessa avaliação, a secretária-geral entende que há progresso tangível em todo o mundo, e que a melhoria nos serviços climáticos está transformando os processos de decisão nas cidades. Ela destacou o papel de organizações científicas que alertam e ajudam a sociedade a se preparar melhor para os efeitos destrutivos do aquecimento global.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar