EBC monta maior operação da história para transmitir Cúpula e COP30

Depois da experiência como emissora anfitriã do G20 Brasil, em 2024, e do BRICS, no primeiro semestre deste ano,"Esta operação é sem precedentes na história da empresa", lembra Bráulio Ribeiro, diretor-geral da EBC.

"Nossa missão é garantir que o mundo acompanhe, com qualidade e precisão, os debates que definirão os rumos da política climática global", resume Ribeiro.

São centenas de profissionais envolvidos, 42 sinais simultâneos, estúdios de rádio e TV, sistema de IPTV com mais de 330 pontos de exibição e transmissão em UHD 4K — o mais avançado padrão de qualidade de imagem disponível. Serão 15 canais simultâneos que vão permitir o acompanhamento de debates, em tempo real, no Centro Internacional de Mídia (IMC), área VIP e outros pontos na Blue Zone.

Como emissora anfitriã, a EBC é responsável por registrar 44 espaços - entre salas de reunião, plenárias e salas de coletiva de imprensa - com 140 câmeras de vídeo, incluindo 26 câmeras broadcast 4K e câmeras PTZ, além de viabilizar toda a estrutura de transmissão do IMC, local reservado a jornalistas e comunicadores.

Centro Internacional de Mídia (IMC)

Espaço tradicional em eventos internacionais, o IMC da COP30 diferencia-se pelo tamanho, cerca de 2.200 m², e pela quantidade de jornalistas que pode comportar. Segundo informações da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), são aguardados mais de 3.600 jornalistas nacionais e internacionais, dos quais ao menos 1.500 são de rádio e TV.