3 presos em operação contra a falsificação de bebidas em SP e PR

Três pessoas são presas em flagrante em operação contra falsificação de bebidas

Polícia cumpre 17 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Paraná. Ceará não registra casos suspeitos desde o final de outubro
Três pessoas foram presas em flagrante na manhã desta quinta-feira, 6, durante operação da Polícia Civil de São Paulo contra a falsificação de bebidas alcoólicas. Duas capturas aconteceram na Capital paulista e uma em Sertãozinho, município da Região Metropolitana de Ribeirão Preto.

Além das prisões, 17 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de São Paulo, Marília, Taquaritinga, Americana, Matão e Sertãozinho, além de Londrina, no Interior do Paraná. As informações são da Agência Brasil.

A investigação ocorre em sequência ao surto de intoxicações de bebidas alcoólicas com metanol no país. Ao todo, 59 casos foram confirmados em todo o país. São Paulo é o estado com maior número de suspeitas efetivadas em todo o país. 

Dos casos confirmados no país, 15 evoluíram para morte, nove em São Paulo, três no Paraná e três em Pernambuco.

Ceará investiga a morte de dois homens após consumo de bebida alcoólica

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) acompanha a investigação da morte de dois homens após consumo de bebida alcoólica em Fortaleza na segunda-feira, 3. As vítimas estavam bebendo juntas em um bar quando passaram mal e foram encaminhadas para uma unidade hospitalar.

O caso também está sendo acompanhado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A causa das mortes deverá ser divulgada após exames periciais.

O Ceará não registrava casos suspeitos de intoxicação por metanol desde o dia 24 de outubro. Até o momento, nenhuma das 11 suspeitas levantadas foi confirmada.

