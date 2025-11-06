3 presos em operação contra a falsificação de bebidas em SP e PR

Três pessoas são presas em flagrante em operação contra falsificação de bebidasPolícia cumpre 17 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Paraná. Ceará não registra casos suspeitos desde o final de outubro
Três pessoas foram presas em flagrante na manhã desta quinta-feira, 6, durante operação da Polícia Civil de São Paulo contra a falsificação de bebidas alcoólicas. Duas capturas aconteceram na Capital paulista e uma em Sertãozinho, município da Região Metropolitana de Ribeirão Preto.
LEIA TAMBÉM | Brasil lança Fundo para Florestas Tropicais durante Cúpula do Clima em Belém
Além das prisões, 17 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de São Paulo, Marília, Taquaritinga, Americana, Matão e Sertãozinho, além de Londrina, no Interior do Paraná. As informações são da Agência Brasil.
A investigação ocorre em sequência ao surto de intoxicações de bebidas alcoólicas com metanol no país. Ao todo, 59 casos foram confirmados em todo o país. São Paulo é o estado com maior número de suspeitas efetivadas em todo o país.
Dos casos confirmados no país, 15 evoluíram para morte, nove em São Paulo, três no Paraná e três em Pernambuco.
Ceará investiga a morte de dois homens após consumo de bebida alcoólica
A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) acompanha a investigação da morte de dois homens após consumo de bebida alcoólica em Fortaleza na segunda-feira, 3. As vítimas estavam bebendo juntas em um bar quando passaram mal e foram encaminhadas para uma unidade hospitalar.
Leia mais
O caso também está sendo acompanhado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A causa das mortes deverá ser divulgada após exames periciais.
O Ceará não registrava casos suspeitos de intoxicação por metanol desde o dia 24 de outubro. Até o momento, nenhuma das 11 suspeitas levantadas foi confirmada.
LEIA TAMBÉM | Caminhão cai de ponte na capital paulista e deixa quatro feridos