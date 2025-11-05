Filme Rejeito aborda violência que a mineração leva a cidades mineiras

Estreou na última semana nos cinemas nacionais o documentário Rejeito, dirigido por Pedro de Filippi.

Filmado e produzido durante quatro anos, o filme aborda o cotidiano das comunidades de pequenas cidades de Minas Gerais que tem intensa atividade mineradora, como Socorro e Barão de Cocais, e tem tido boa acolhida em festivais nacionais e internacionais que valorizam temas ambientais. A obra, que circula desde 2023 em festivais, acompanha o cotidiano dos moradores e abre espaço para suas falas e para a discussão de como o medo da repetição de desastres como o de Mariana é usado como instrumento para pressionar pela saída de comunidades inteiras, entregando os territórios para a expansão das atividades de mineração. Terrorismo de barragens O assédio a essas comunidades é o tema que guia o diretor, além de suas estratégias para continuar lutando pelo direito à existência em regiões nas quais elas estão há dezenas de anos. Essa investigação foi feita em parceria com uma das líderes comunitárias que se levanta contra a pressão das empresas, a ambientalista Maria Tereza Corujo, a Teca, que acompanha o tema desde os anos 1990.

Segundo ela, a atuação das mineradoras no estado coopta o poder público, destrói recursos naturais e ignora os interesses dos moradores, dividindo comunidades e famílias. “O que a gente viu, isso é categórico, em Socorro, a gente sempre vê esse movimento de aquisição e através de uma divisão dessas comunidades, até geográfica. Irmãos foram realocados em casas em bairros distantes. Houve reuniões com advogados separados. Intrigas. Literalmente separar para dividir. Hoje, em Socorro, 90% já é da Vale. A previsão para voltar [a comunidade foi esvaziada às pressas após um alerta de risco de rompimento de barragem] de 2023 foi estendida para 2029”, explica Teca, contando um dos casos mais importantes do filme e do estado, à Agência Brasil. Segundo ela, essa comunidade sofre uma série de pressões para vender as terras a preços baixos, com deslocamento dos moradores da região, descaracterizando sua ocupação e deixando a administração do território, na prática, aos interesses dos empreendimentos de mineração, que expandem seus projetos com mais facilidade após a ausência de ocupação.

Esse processo de uso do risco iminente como instrumento para deslocar pessoas e descaracterizar comunidades é o chamado “terrorismo de barragens”, termo que resume a estratégia denunciada na obra. “É uma estratégia antiga do capitalismo, de apropriação por acumulação. O medo causado pelo próprio setor da mineração, somado aí os rompimentos também, mas não só eles, como uma ferramenta para legitimar a expansão da mineração, principalmente em territórios que ela não consegue acessar sem evacuar [os moradores]", diz o diretor do filme, Pedro Filippi. Para ele, o tema é central e preocupante, assim como a inserção dos interesses das empresas no poder público, desnudado recentemente na Operação Rejeito, da Polícia Federal.

"Então, o terrorismo de barragem vem como uma estratégia para contornar algo que seria quase impossível de se conseguir.” Exibição O primeiro público de Rejeito foram as próprias comunidades. Filippi voltou aos lugares onde filmou e, com as lideranças entrevistadas e os moradores, além de um projetor, fez as primeiras exibições, em lugares como Barão de Cocais e Itabira. Ele ainda pretende passar por sete municípios que são assediados pelo Projeto Apolo – hoje o maior empreendimento de mineração na região central do estado, com potencial para se tornar o maior projeto de mineração de ferro do país. Áreas de Mariana e Brumadinho também devem receber sessões comunitárias.