Daniela Mercury será a atração principal da 30ª Parada LGBTI+ do Rio

A cantora Daniela Mercury será a atração principal da Parada LGBTI+ do Rio de Janeiro, que celebrará suaA cantora baiana se apresentará no trio elétrico do aplicativo de relacionamentos Grindr, um dos patrocinadores da manifestação.

Mais antiga do Brasil, a Parada LGBTI+ do Rio vai às ruas neste ano propondo uma reflexão sobre passado, presente e futuro do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexuais. O tema deste ano é “30 anos fazendo história: das primeiras lutas pelo direito de existir à construção de futuros sustentáveis”.

Presidente do Grupo Arco-Íris, que organiza o evento desde 1995, Cláudio Nascimento afirma que celebrar 30 anos da parada é motivo de muito orgulho.

"Olhamos para trás e vemos quantas conquistas foram possíveis graças à mobilização e à coragem de tantas pessoas que abriram caminho. Mas também sabemos que ainda há muito a ser feito. Seguimos firmes na luta por igualdade, segurança, políticas públicas e respeito. O orgulho é também um ato de resistência e esperança no futuro que queremos construir”, comemora ele, que é também coordenador-geral do evento.

No mesmo trio, vão se apresentar artistas que representam diferentes vivências dentro da comunidade LGTBI+: Aretuza Lovi, Romero Ferro, Traemme, Kako e Eddylene Água Suja. Também foram anunciados os DJs Thales Sabino (disco e tribal), Vini Benincasa + Paranoia (pop e funk em B2B exclusivo) e Clementaum (bate-leque).