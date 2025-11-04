Secretários de segurança do RJ e do governo federal se reúnem

O secretário de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, Victor dos Santos, e o secretário nacional de segurança pública, Mário Sarrubbo, realizaram, nesta terça-feira (4), na caputal fluminense, a primeira reunião presencial do Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado, que vai coordenar ações integradas entre as forças de segurança estaduais e federais para enfrentar facções que atuam em diferentes regiões do país. O secretário de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, Victor dos Santos, e o secretário nacional de segurança pública, Mário Sarrubbo, realizaram, nesta terça-feira (4), na caputal fluminense, a primeira reunião presencial do Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado, que vai coordenar ações integradas entre as forças de segurança estaduais e federais para enfrentar facções que atuam em diferentes regiões do país.

O encontro ocorreu uma semana após a Operação Contenção, que se tornou a mais letal da história do estado, com 121 mortos, sendo 117 civis e quatro policiais. A ação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio, também efetuou 113 prisões, sendo 93 em flagrante e 20 por cumprimento de mandados. As reuniões do escritório emergencial seguirão ocorrendo de forma virtual duas vezes por semana, garantindo acompanhamento constante e transparência na execução das ações conjuntas. “Tratamos de temas essenciais para o Rio de Janeiro e já temos outras reuniões programadas para os próximos dias. Foi criado um grupo técnico para garantir que todas as ações e entregas ocorram de forma ágil e eficiente. Foi um encontro muito produtivo”, avaliou o secretário do Rio de Janeiro, Victor dos Santos. >> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entre os pontos discutidos, estão o reforço na fiscalização das fronteiras para reduzir a entrada de armas no estado e o fortalecimento da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Fico), que passará a contar com novos analistas para ampliar sua capacidade operacional. O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo falou da importância de uma resposta articulada entre os estados. “A entrada de armas no Rio de Janeiro vem de vários pontos do país e do exterior, portanto, é necessário o envolvimento de toda a nação. Vamos chamar o Brasil para este diálogo. Tenho certeza de que teremos respostas eficientes e desestruturantes para a criminalidade”, afirmou.