O que é o SUS da Educação? Entenda o Sistema Nacional de Educação

O Sistema Nacional de Educação (SNE) busca coordenar esforços para garantir qualidade e reduzir desigualdades na educação. / Crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, em cerimônia no Palácio do Planalto na sexta-feira, 31 de outubro, o Projeto de Lei Complementar nº 235/2019, que cria o Sistema Nacional de Educação (SNE). A nova lei foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, 3. A medida, comparada ao Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece diretrizes gerais para o funcionamento dos sistemas de ensino e fortalece a articulação entre União, estados, Distrito Federal e municípios.

A proposta busca organizar responsabilidades compartilhadas e individuais, criando um modelo coeso de colaboração entre os entes federativos. A iniciativa também atende a uma previsão antiga da Constituição Federal, cuja regulamentação estava pendente desde 1988. O Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014 previa a criação do sistema até 2016. Ou seja, a medida chega com pelo menos seis anos de atraso.