DR com Demori: Observatório do Clima destaca papel do Brasil na COP30

Formado em jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), Claudio Angelo também é escritor de obras como A Espiral da Morte – Como a Humanidade Alterou a Máquina do Clima, vencedor do Prêmio Jabuti, e O Silêncio da Motosserra: Quando o Brasil Decidiu Salvar a Amazônia. Durante o bate-papo, ele explica como o país se tornou uma das referências em matriz energética limpa: “Quase 90% da nossa energia elétrica é renovável.”

No entanto, o especialista ressalta que “há vários aspectos negativos, mas o problema não é da fonte. É de comportamento, de regulação, de falta de salvaguardas [...]. É muito melhor você ter energia eólica e solar do que hidrelétrica – que barra o rio e alaga o território de comunidades, destruindo biodiversidade – ou energia fóssil”, defende.

Segundo Claudio Angelo, o petróleo ainda é o principal produto de exportação brasileiro. “Na prática, se você reduz a exploração, o PIB cai, a inflação e a gasolina aumentam. Não é só no Brasil, mas a gente precisa tomar uma decisão”, afirma.

No programa da TV Brasil, o especialista avalia que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) ocorrerá em “uma situação geopolítica completamente avessa à cooperação internacional, por várias razões, principalmente em relação aos Estados Unidos, que são o maior devedor climático do planeta e quem deveria contribuir com mais financiamento climático.”