Sem Censura é indicado ao Prêmio Melhores do Ano NaTelinha 2025

O Sem Censura, da TV Brasil, apresentado por Cissa Guimarães, é indicado ao Prêmio Melhores do Ano NaTelinha 2025 nas categorias de Melhor Programa de Entrevista e Melhor Programa Diário. Com votação aberta desde sexta-feira (31) até 26 de novembro, o público pode escolher os principais destaques do audiovisual. O Sem Censura, da, apresentado por Cissa Guimarães, é indicado ao Prêmio Melhores do Ano NaTelinha 2025 nas categorias de Melhor Programa de Entrevista e Melhor Programa Diário. Com votação aberta desde sexta-feira (31) até 26 de novembro, o público pode escolher os principais destaques do audiovisual.

O prêmio é promovido pelo portal NaTelinha, parceiro do UOL, e completa 16 anos nesta edição. Ao todo, são 24 prêmios, com 21 categorias definidas pela escolha popular. Além disso, será entregue um troféu especial a um profissional reconhecido pelo conjunto da obra. Antonia Pellegrino, diretora de Conteúdo e Programação da EBC, celebra as indicações e o comprometimento com a comunicação pública de qualidade. “Pelo segundo ano consecutivo, o Sem Censura está na disputa do prêmio NaTelinha, agora em duas categorias, o que mostra a ampliação da relevância do programa para o público brasileiro. No ano passado, o programa diário da TV Brasil venceu concorrentes de peso, que estão novamente no páreo. Torço para que o Sem Censura seja mais uma vez reconhecido pelo público e conquiste novamente o NaTelinha”, disse.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp Em 2024, o Sem Censura conquistou o prêmio de Melhor Programa de Entrevistas no Prêmio Melhores do Ano NaTelinha. Além disso, foi o vencedor do Prêmio de Melhor Programa de Televisão concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), reconhecida como um dos prêmios mais tradicionais e prestigiados do setor cultural brasileiro.

Clássico da televisão brasileira, a atração reestreou, em 2024, na programação da TV Brasil sob o comando de Cissa Guimarães. A atração é exibida pela emissora pública de segunda a quinta-feira, ao vivo, das 16h às 18h. A produção tem edições especiais todas as sextas-feiras, no mesmo horário. Com um quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana, o Sem Censura recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas atuais de interesse da sociedade. Em 2025, a produção da TV Brasil comemora 40 anos no ar. Sobre o programa

O Sem Censura também é transmitido simultaneamente na telinha, no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. O conteúdo fica disponível em formato de podcast no Spotify. A atração diária ainda tem janela alternativa na programação da TV Brasil mais tarde, no mesmo dia, às 23h30. A interatividade está presente na produção com a hashtag #semcensura40anos nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. A apresentadora Cissa Guimarães lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas. O Sem Censura faz parte da programação da emissora pública desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TVE/RJ, hoje TV Brasil, sob o comando de Tetê Muniz. O bate-papo vespertino criado por Fernando Barbosa Lima ficou mais conhecido com o rosto de jornalistas como Lúcia Leme e Leda Nagle no comando da bancada.

Ao vivo e on demand Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar. Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.