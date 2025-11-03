Brasil perde um dos seus artistas mais geniais, diz Milton Nascimento

'Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos. Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual acolheu Bituca em sua chegada a Belo Horizonte”, completa os dizeres no perfil de Bituca no Instagram.

Milton tinha 20 anos quando conheceu Lô, que tinha apenas 10. Eles moravam no mesmo prédio, em Belo Horizonte. Alguns anos depois, em 1972, quando Milton já era um cantor e compositor conhecido, desenvolveram a parceria que viria a ser conhecida como Clube da Esquina. O disco – que também conta com a participação de Beto Guedes, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Flávio Venturini, Toninho Horta, Wagner Tiso e Novelli – de mesmo nome foi lançado e se tornou um dos grandes marcos da MPB. Com influências diversas que vão de Beatles, passando por música mineira e samba, o álbum tem clássicos como Tudo o Que Você Podia Ser, O Trem Azul, Cravo e Canela, entre outras.

Lô Borges mantinha sua carreira em atividade e lançou vários trabalhos com músicas inéditas nos últimos anos. O disco mais recente é Tobogã, de 2024.