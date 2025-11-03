Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agência Brasil lança primeira reportagem da seleção Nádia Franco

Tipo Notícia

A Agência Brasil e a Radioagência Nacional lançam nesta segunda-feira (3), às vésperas da COP30, a reportagem especial Fronteira Cerrado: expansão do agro no coração hídrico do Brasil.

Para desenvolver a série de matérias, nossa equipe de reportagem viajou até Balsas, no sul do Maranhão, um dos epicentros da fronteira agrícola do país. No município, o cenário é de convívio entre o crescimento econômico movido pelo agronegócio e o aumento das taxas de desmatamento do Cerrado, bioma considerado o "berço das águas" por sediar as nascentes de oito das 12 bacias hidrográficas do país. 

Com o terceiro maior PIB do Maranhão, Balsas reúne as contradições de um modelo de desenvolvimento impulsionado pelo Estado que favorece a monocultura para abastecer o mercado mundial e vem preocupando especialistas, pesquisadores e ambientalistas. 

Para uns, o agro é o motor da economia do país, levando desenvolvimento para as regiões onde se instala. Para outros, é um modelo insustentável que traz riquezas e poder para poucos, expulsa comunidades e povos do Cerrado e coloca em risco o futuro de todo o povo brasileiro ao comprometer a segurança hídrica do Brasil, com o desmatamento da savana.

Fronteira Cerrado: expansão do agro no coração hídrico do Brasil é uma série de cinco matérias viabilizada a partir da Seleção de Reportagens Nádia Franco, iniciativa da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que destinou R$ 200 mil para o custeio de conteúdos especiais produzidos por jornalistas da empresa. De 54 projetos inscritos, oito foram selecionados por um conselho editorial. 

A jornalista Nádia Franco foi editora da Agência Brasil e dedicou 49 anos à comunicação pública. Ela morreu em agosto de 2025.

Acompanhe as matérias da reportagem especial Fronteira Cerrado: expansão do agro no coração hídrico do Brasil até a próxima quarta-feira (5).

 

