Fim de semana do Dia de Finados deve levar 600 mil a cemitérios do DF
A pasta promove neste período uma ação de acolhimento psicossocial e esclarecimento de informações sobre os serviços públicos funerários, com uma cartilha com orientações à população. As ações abrangem os cemitérios Planaltina, Sobradinho, Brazlândia, Gama, Taguatinga e Asa Sul.
Entre os informes da cartilha, por exemplo, está o sepultamento social. Têm direito ao benefício os responsáveis por um ente falecido cuja renda familiar seja igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa. Para isso, é necessário comparecer ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) ou Centro de Referência Especial e Assistência Social (CREAS) de sua Região Administrativa e solicitar o serviço.
A família que receber o auxílio por morte tem direito a todos os itens que forem fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, que podem ser: caixão, velório e sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização de capela, pagamento de taxas e colocação de placa de identificação.
Pessoas visitam túmulos durante o dia de Finados, no cemitério Campo da Esperança. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Confira abaixo os endereços dos cemitérios:
- Campo da Esperança – 916 Sul, Plano Piloto
- São Francisco de Assis – SOFHN, Área Especial, Taguatinga Norte
- Cemitério do Gama – SOE, Quadra 3, Área Especial Cemitério, Setor Oeste
- Cemitério de Sobradinho – AR 7, Área Especial Cemitério, Sobradinho II
- Cemitério de Planaltina – SNO, Conjunto E, Área Especial Cemitério
- Cemitério de Brazlândia – SNO, Quadra 6, Área Especial Cemitério.
Mais informações sobre os serviços cemiteriais podem ser obtidas pelos telefones da Subsecretaria de Assuntos Funerários (Suaf): (61) 2244-1124 ou (61) 98314-0615.
