Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fim de semana do Dia de Finados deve levar 600 mil a cemitérios do DF

Fim de semana do Dia de Finados deve levar 600 mil a cemitérios do DF

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Cerca de 600 mil visitantes deverão passar pelos seis cemitérios do Distrito Federal por conta do feriado do Dia de Finados, celebrado neste domingo (2). A movimentação corresponde ao acumulado dos últimos três dias, informou a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF). Os cemitérios do DF vão funcionar das 7h às 18h neste domingo.

A pasta promove neste período uma ação de acolhimento psicossocial e esclarecimento de informações sobre os serviços públicos funerários, com uma cartilha com orientações à população. As ações abrangem os cemitérios Planaltina, Sobradinho, Brazlândia, Gama, Taguatinga e Asa Sul.

Entre os informes da cartilha, por exemplo, está o sepultamento social. Têm direito ao benefício os responsáveis por um ente falecido cuja renda familiar seja igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa. Para isso, é necessário comparecer ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) ou Centro de Referência Especial e Assistência Social (CREAS) de sua Região Administrativa e solicitar o serviço.

A família que receber o auxílio por morte tem direito a todos os itens que forem fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, que podem ser: caixão, velório e sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização de capela, pagamento de taxas e colocação de placa de identificação.

 

Brasília (DF), 02/11/2025 - Pessoas visitam túmulos durante o dia de Finados, no cemitério Campo da Esperança. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Pessoas visitam túmulos durante o dia de Finados, no cemitério Campo da Esperança. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

 

Confira abaixo os endereços dos cemitérios:

  • Campo da Esperança – 916 Sul, Plano Piloto
  • São Francisco de Assis – SOFHN, Área Especial, Taguatinga Norte
  • Cemitério do Gama – SOE, Quadra 3, Área Especial Cemitério, Setor Oeste
  • Cemitério de Sobradinho – AR 7, Área Especial Cemitério, Sobradinho II
  • Cemitério de Planaltina – SNO, Conjunto E, Área Especial Cemitério
  • Cemitério de Brazlândia – SNO, Quadra 6, Área Especial Cemitério.

Mais informações sobre os serviços cemiteriais podem ser obtidas pelos telefones da Subsecretaria de Assuntos Funerários (Suaf): (61) 2244-1124 ou (61) 98314-0615.

 

Brasília (DF), 02/11/2025 - Pessoas visitam túmulos durante o dia de Finados, no cemitério Campo da Esperança. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Pessoas visitam túmulos durante o dia de Finados, no cemitério Campo da Esperança. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar