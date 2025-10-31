Operação no Rio expõe rotina de medo e terror nas favelas

Complexo da Penha na manhã seguinte / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, a operação “Contenção”, deflagrada na terça-feira passada, 28, deixou até o momento 121 mortos, incluindo quatro policiais, e 113 prisões. A ação, conduzida nas comunidades da Penha e do Alemão, transformou a região em um verdadeiro cenário de guerra. LEIA TAMBÉM | Operação no RJ supera Carandiru em mortos

A repórter Luiza Sansão, que esteve no local na manhã seguinte, relatou ao O POVO News que a tragédia vai muito além das mortes registradas. Segundo ela, o impacto psicológico e físico entre os moradores é devastador. ASSISTA: Repórter no RJ retrata cenário e bastidores após chacina na Penha e Alemão | O POVO News

“As pessoas vivem exaustas. É um misto de dor, revolta e cansaço. Elas lidam com a mira das armas de fogo no momento em que saem para trabalhar, levam o filho à escola ou vão ao supermercado. É uma rotina marcada pelo medo e pela suspensão constante da vida”, descreveu. Sansão contou que conversou com Mônica Sirne, fisioterapeuta e fundadora do Instituto Movimento e Vida, que atua há 20 anos nos complexos da Penha e do Alemão. Ela relatou um aumento de casos de AVC entre moradores após o início da operação.

O dia 29 foi marcado por imagens que correram o país: dezenas de corpos sendo levados por moradores da mata da Vacaria até a Praça São Lucas, na Penha. As imagens mostraram uma cena de massacre, com vários corpos enfileirados em via pública. Um dia apos o intenso tiroteio entre policiais que participavam da megaoperacao, intitulada de Operacao Contencao, e integrantes da faccao criminosa Comando Vermelho, aproximadamente 60 corpos de vitimados sao encontrados na mata e levados por moradores para a praça São Lucas, um dos acessos à comunidade do bairro da Penha Crédito: FABRICIO SOUSA/ESTADÃO CONTEÚDO Sobre isso, Pablo Nunes, diretor do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC) do Rio de Janeiro, afirmou em entrevista à rádio O Povo CBN que o episódio representa uma nova página de terror na história fluminense. Segundo ele, é grave que o Governo Estado esteja criminalizando os moradores por retirarem os corpos da mata.

CONFIRA | Famílias de mortos em operação no Rio reclamam de falta de informação “Inclusive, o Mistério Público deveria investigar os motivos da polícia não ter preservado o local para a perícia. A polícia estava lá! Por que ela não isolou a área e garantiu que a perícia pudesse ser feita de maneira eficaz? Infelizmente essa prática é utilizada há décadas pela polícia do Rio para não que sejam produzidas provas para os inquéritos” Para Nunes, operações desse tipo não reduzem o poder das facções. Pelo contrário, só aumentam o ciclo de vinganças e a escalada da violência por parte dos traficantes.

“A gente não pode ser inocente e imaginar que essa operação vai significar qualquer tipo de redução Comando Vermelho e do seu controle territorial no Rio de janeiro, afirmou” Ele defende que o foco do combate ao crime deve mudar, com o Estado e as Forças de Segurança atacando primeiramente os mecanismos de sustentação do tráfico. “Como esses grupos conseguem armas e munições de grosso calibre? Como que o comando Vermelho movimentar e lavar bilhões de reais todos os anos? Há uma cadeia de corrupção que sustenta esse poder — e que muitas vezes se originam de grupos policiais e políticos. Enquanto o Estado insistir em incursões letais nas favelas, continuará apenas empilhando corpos sem alterar a estrutura do crime.”