Em 2024, alertas chegaram a toda a população em 42,9% do RS

Os alertas sobre as chuvas de abril de 2024 no Rio Grande do Sul só alcançaram 100% da população em 42,9% das cidades atingidas pelo evento climático, que causou impactos severos e deixou 183 vítimas no estado. As informações constam na Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic 2024), divulgada nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Cerca de 459 municípios gaúchos, ou 92,4% do total, foram atingidos pelas chuvas, e, em seis em cada dez (63%), autoridades públicas emitiram alertas à população.

De acordo com a pesquisa, 388 municípios, ou o equivalente a 84,5% do total afetado pelas chuvas, possuíam Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil. Entretanto, somente 323 (70,4%) executaram esse plano durante as chuvas. Nas 65 cidades em que o plano não foi executado, a falta de recursos financeiros foi explicada por oito municípios. Outros motivos citados foram: Falta de recursos humanos: 9,

Falta de treinamento do setor e de equipe responsável pela implantação do plano: 10,

Falta de equipamentos e viaturas: 11.

Outras razões: 51 Impactos Com a ocorrência da tragédia entre abril e maio, o estado soma os seguintes números de municípios afetados por desastres: 496 municípios foram atingidos por enchentes ou enxurrada;

336 por alagamentos;

316 por inundações;

296 por erosão;

250 por queda de barreira;

250 por solapamento de margens dos rios;

230 por escorregamento e deslizamento.

179 registraram corrida de massa, que envolve lama, troncos;

116 tiveram desabamento de edificações;

104 tiveram queda, tombamento e rolamento de blocos; em dez ocorreram incêndio.

Apenas quatro relataram não terem sido atingidos por outros eventos além das fortes chuvas.

A Munic 2024 revela também que 172 municípios gaúchos tiveram estruturas de unidades de saúde danificadas durante o evento, enquanto 142 relataram danos em equipamentos das unidades de saúde.