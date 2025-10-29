Theatro Municipal do Rio exibe Frida até o dia 31

As primeiras bailarinas do Municipal, Claudia Mota e Márcia Jaqueline, se revezam no papel da pintora mexicana Frida Kahlo. O balé tem supervisão artística de Hélio Bejani e Jorge Teixeira, com direção geral de Hélio Bejani. As sessões estão programadas para os dias 29, 30 e 31 deste mês, às 19h, com classificação etária de 12 anos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através do site.

Em entrevista à Agência Brasil, o coreógrafo Reginaldo Oliveira informou que essa é sua primeira coreografia para o balé do Theatro Municipal do Rio, onde também atuou como bailarino. “Foi um sonho, porque saí de uma comunidade do Rio”, lembrou. Há cerca de 20 anos, ele trabalha como diretor de balé e coreógrafo da companhia Salzburg Landestheater, na Áustria.

Para criar o espetáculo Frida, Reginaldo pesquisou sobre a vida da artista plástica em livros, fotos e cartas escritas por ela. “Para mim, foi muito importante entrar nesse mundo (de Frida), tentar me conectar e tirar de dentro para fora elementos que mostrassem ao público a força daquela mulher, que, apesar de ter sofrido um acidente terrível, que resultou em mais de 30 cirurgias, transformou essa dor em arte”.

Antes de ensaiar com os bailarinos, ele se reuniu com o corpo de baile do Municipal do Rio, e apresentou Frida e sua obra em livros, fotos, pinturas e textos, fazendo um verdadeiro laboratório.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp