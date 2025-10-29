Como a classe política reagiu ao encontro entre Lula e Trump

Membros do governo Lula avaliam que reunião entre presidente brasileiro e líder dos EUA foi positiva. Figuras do bolsonarismo tentam questionar resultados da reunião.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo americano, Donald Trump, se reuniram neste domingo (26/10), no primeiro encontro formal entre os dois líderes e que ocorre no âmbito de tensões comerciais e diplomáticas entre o Brasil e os EUA. Durante a reunião, Lula disse que não há razão para desavenças com os Estados Unidos e pediu a Trump a suspensão imediata do tarifaço sobre as exportações brasileiras enquanto os dois países estiverem em negociação. Em julho deste ano, Trump anunciou um tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Em seguida, ministros do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal (STF) também foram alvo da revogação de vistos de viagem e outras sanções pela administração norte-americana. Após o encontro, Lula classificou a reunião como "ótima" e disse acreditar que os dois países devem encontrar saídas às tarifas e sanções impostas ao Brasil. Membros do governo Lula também divulgaram avaliações similares, enquanto figuras do bolsonarismo reagiram ao encontro de maneira irônica ou tentaram questionar o impacto da reunião. A reunião, que ocorreu em Kuala Lumpur, na Malásia, paralelamente à cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), durou cerca de 50 minutos. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva "Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras." Vice-presidente Geraldo Alckmin "O encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, hoje, na Malásia, prova que temos bons motivos para acreditar no diálogo. Foi mais um passo para Brasil e EUA estreitarem ainda mais seus laços de amizade. E é mais uma evidência do compromisso do governo do presidente Lula com o povo brasileiro." Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira "A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções a sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral, que deve se iniciar hoje ainda, porque é para tudo ser resolvido em pouco tempo. Trump declarou admirar o perfil da carreira política do presidente Lula, já tendo sido duas vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil, se recuperado, provado sua inocência, voltado a se apresentar e, vitoriosamente, conquistando o terceiro mandato", afirmou. Presidente da Câmara, Hugo Mota (Republicanos-PB) "Cumprimento os presidentes Lula e Donald Trump pelo importante encontro de hoje. Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Quando líderes escolhem conversar, a História agradece. Foi assim nas grandes viradas do mundo, sempre pela palavra, nunca pelo silêncio. A Câmara continua à disposição de nossa diplomacia, votando assuntos importantes sobre o tema e comprometida em servir ao país". Edinho Silva, presidente do PT "O diálogo é sempre o caminho. Lula provou que defender respeito e a soberania é o caminho fundamental para mantermos nossa relevância no cenário mundial. Depois da primeira reunião entre Lula e Trump, os dois governos vão dialogar sobre um acordo para tirar as barreiras tarifárias impostas unilateralmente. O mundo precisa fortalecer os mecanismos do multilateralismo. É em mais diálogo e não em imposições que resolveremos os problemas do planeta". José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara "Desarmada a crise Brasil/Estados Unidos, tramada por falsos patriotas contra nossa soberania. As mentiras, que resultaram no 'Tarifaço' sobre nosso produtos e sanções contra nossas autoridades, caíram por terra. No amigável encontro dos presidentes Lula e Trump, foi dado start para negociações imediatas. Todos os temas estarão sobre a mesa, inclusive as sanções contra autoridades brasileiras e as tarifas contra os produtos nacionais." Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro "Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: BOLSONARO. Imagine o que foi tratado a portas fechadas? Então, segundo o MRE [Ministério das Relações Exteriores]: Não falaram de Bolsonaro; Lula explicou a injustiça de sancionar Moraes (sem citar JB!); Trump curtiu Lula ter-se posto como mediador para o assunto: narcoditador Maduro. Nos poucos minutos com o 01 da economia mundial trataram de... VENEZUELA." Carlos Bolsonaro (RJ), vereador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro "Deve ser a terceira reunião e os caras que atacam diariamente Trump se fazem de idiotas para enganar outros idiotas. Para a organização ficar como está é positivo…. O plano de dominação segue em pleno vapor!". Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional de Indústria (CNI) "O anúncio do início das negociações sobre o tarifaço, com disposição real das duas partes para alcançar um acordo, é um passo relevante. Acreditamos que teremos uma solução que vai devolver previsibilidade e competitividade às exportações brasileiras, fortalecendo a indústria e o emprego no país." jps/as (ots)