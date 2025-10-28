Rio: avenidas são liberadas e metrô reforça horário de trens

De acordo com o COR, foram liberados os seguintes pontos:

Avenida Brasil, pista lateral, altura do BRT Guadalupe, sentido Zona Oeste, em Guadalupe

Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo, sentido Centro, em Barros Filho

Avenida Pastor Martin Luther King Junior, no Engenho da Rainha

Avenida Brasil, ambos os sentidos, em Benfica

Avenida Brasil, altura da saída da Ilha do Governador, sentido Centro, na Maré

Avenida Paulo de Frontin, na altura da Rua do Bispo, sentido Centro

Praça Marechal Hermes, na altura do INCA, no Santo Cristo

Avenida Brasil, altura do Piscinão de Ramos, sentido Centro, na Maré

Av. Brasil, altura de Bonsucesso, sentido Zona Oeste

Permanece interditada a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá no sentido Jacarepaguá, por conta de uma ocorrência policial.

Metrô

Ao longo do dia, mais de 50 ônibus foram utilizados como barricadas durante a Operação Contenção. Mais de 120 linhas tiveram itinerários impactados, segundo a Rio Ônibus. Em razão da falta de ônibus em vários pontos na cidade, as estações do Metrô encontram-se lotadas de passageiros à espera dos trens

A concessionária MetrôRio informou, em nota, que na tarde de hoje a circulação das linhas 1, 2 e 4 operou normalmente. Foi reforçado o número de trens e grade horária para atender os clientes.