Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exposição imersiva revela memória do povo Mura, originário da Amazônia

Exposição imersiva revela memória do povo Mura, originário da Amazônia

Autor Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Autor
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A exposição "Amazônia Imersiva: narrativas indígens", aberta nessa segunda-feira (27) no Centro de Realidade Estendida da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), mostra a história e vivências do povo indígena Mura, originário da Amazônia. O projeto é gratuito e foi idealizado por Humberto Salgueiro, ex-aluno da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), com criação dos alumnis da instituição de ensino, os músicos e irmãos Darlison e Lucas Meireles, descendentes do povo Mura que vivem no norte do Paraná.

A exposição poderá ser visitada até o dia 11 de novembro.

“A gente uniu esse intercâmbio cultural de trazer lá do norte do estado a história do povo Mura, aqui para Curitiba”, disse Salgueiro à Agência Brasil. “A gente tem sessões o dia inteiro, das 9h às 21h”.

Quem quiser participar dessa experiência deve acessar o site oficial do evento e agendar a data e o horário da sessão. A classificação etária é livre.

Rio de Janeiro (RJ), 27/10/2025 - Exposição Amazônia Imersiva. Foto: Humberto Salgueiro/Divulgação

A realização é da produtora Click Arte Cultura e Educativos e do coletivo Puxirum, que significa trabalho coletivo, na língua Mura.

“O nome Puxirum que a gente traz no projeto é sobre um mutirão, um coletivo. A gente traz essa história, passada de gerações a gerações, porque é uma herança do povo Mura”. O projeto foi viabilizado por meio da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. ‘É um projeto financiado pelo estado do Paraná”.

Tecnologia imersiva

A exposição reúne a tecnologia imersiva junto com os conhecimentos dos irmãos Meireles, projeção 360º, cenografia e iluminação especiais “e também cheiros da floresta”, destacou Humberto Salgueiro.

“Então, a gente trouxe essa experiência sensorial de várias formas”. A iluminação interage com o som. “A gente monta a floresta, tem a cenografia das plantas. A iluminação começa diurna”.

Com isso, os sons vêm do teto, das paredes; ouvem-se cantos de pássaros e sons de animais diurnos. De repente, com o entardecer e a noite, os sons mudam. Aparecem grilos, animais noturnos.

“A gente trouxe essa experiência para as pessoas verem e sentirem um ambiente bem diferente do que estão acostumadas”. A mostra aborda também a chegada dos europeus à Amazônia, o que ocorre com os Mura, e a dispersão desse povo.

Os idealizadores pretendem levar a exposição sobre o povo Mura para outras regiões do Paraná, em primeiro lugar, e também para outros locais do Brasil. “Acho que esse projeto pode expandir e trazer mais culturas para dentro dele”. Salgueiro acredita que a ajuda da tecnologia pode facilitar muito o conhecimento sobre os povos originários da Amazônia. “Às vezes, fica muito mais atrativo as pessoas quererem participar de uma atração imersiva e conhecer esses povos originários, ribeirinhos, essa cultura que o nosso Brasil tem. É importante valorizar a cultura brasileira”.

Rio de Janeiro (RJ), 27/10/2025 - Exposição Amazônia Imersiva. Foto: Humberto Salgueiro/Divulgação

O povo Mura ainda vive na Amazônia, em especial na localidade de Autazes, no estado do Amazonas, próximo ao Rio Madeira. A exposição tem o objetivo ainda de ser um instrumento de educação ambiental e valorização da cultura indígena. Na abertura da exposição, estudantes de escolas públicas ficaram entusiasmados com o cheiro dos ambientes, das plantas, e puderam conhecer ao vivo alguns elementos da natureza, como a árvore Pau-brasil, símbolo do país. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar