Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EBC celebra 18 anos debatendo os rumos da comunicação pública

EBC celebra 18 anos debatendo os rumos da comunicação pública

Autor EBC
Autor
EBC Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) promoveu, nesta terça-feira (28), um debate na Universidade de Brasília (UnB), em comemoração aos seus 18 anos, com o objetivo de discutir os desafios e o futuro da comunicação pública no Brasil. O evento foi realizado no Auditório Pompeu de Sousa, da Faculdade de Comunicação (FAC).

Na abertura do evento, o presidente da EBC, Andre Basbaum, ressaltou o simbolismo da data e propôs a realização de um Fórum Nacional de Comunicação Pública, retomando os debates do Fórum Nacional de TVs Públicas, iniciados em 2006, que culminaram na criação da empresa. 

“Com o terceiro governo do presidente Lula, a empresa começou a ser reconstruída e o sentido da comunicação pública começou a renascer e a ter a vitalidade que a gente quer que tenha nos próximos anos. Quero lançar a ideia de realizarmos um Fórum Nacional de Comunicação Pública no ano que vem. Vamos discutir a comunicação pública, o papel dela, a importância dela na formação da nação, na defesa da soberania e da democracia”, defendeu.

Para o secretário-executivo da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), Tiago Cesar dos Santos, o momento é de reconstrução e avanço. 

“É um momento de celebrar, de projetar, de pôr o dedo na ferida e tentar encontrar caminhos. Da nossa parte, entendam a gente como aliados. Contem com a Secom, contem com o ministro Sidônio Palmeira. E que a comunicação pública seja esse pilar de sustentação do nosso regime democrático”, disse.

Participaram do encontro o presidente da EBC, Andre Basbaum; a primeira presidenta da empresa, Tereza Cruvinel; os ex-presidentes Ricardo Melo, Kariane Costa e Hélio Doyle; a ex-ministra da Secom/PR e ex-diretora de Jornalismo da EBC, Helena Chagas; o ex-presidente da Radiobrás e professor da Universidade de São Paulo (USP), Eugênio Bucci; e o presidente do Comitê Editorial e de Programação (Comep/EBC), Pedro Rafael Vilela.

Também estiveram presentes a diretora da Faculdade de Comunicação da UnB, Dione Oliveira Moura; e o professor Fernando Oliveira Paulino, coordenador do Laboratório de Políticas de Comunicação (LaPCom) e presidente da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação (ALAIC). 

Brasília, (DF), 28/10/2025 – Seminário EBC 18 anos Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Seminário EBC 18 anos Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Debate sobre comunicação pública

A primeira presidenta da EBC, Tereza Cruvinel, relembrou o processo de criação da empresa e reforçou sua importância para a democracia. 

“A democracia ainda se ressente das ameaças que sofreu. E, mais do que nunca, o sistema público é necessário para vacinar os cidadãos brasileiros, vaciná-los contra a manipulação, a desinformação, esse sequestro da lucidez. A tarefa é grande. Há muito o que fazer, mas sinto uma nova energia no ar”, esperançou.

Ex-presidente da Radiobrás, Eugênio Bucci salientou a necessidade de fortalecer uma cultura de independência institucional e destacou a relevância de observar experiências internacionais para identificar soluções aplicáveis ao contexto brasileiro.

Já a ex-ministra Helena Chagas enfatizou a distinção necessária entre comunicação pública, governamental e privada, um tema que ainda gera incompreensões. 

“A comunicação pública e o jornalismo público, especialmente, são feitos para o cidadão, para que a sociedade tenha oportunidade de reflexão sobre si mesma e possa tomar suas decisões”, lembrou.

Na segunda mesa de debates, o ex-presidente da EBC Hélio Doyle valorizou a trajetória da empresa, apesar dos desafios enfrentados ao longo de sua história. No mesmo sentido, o ex-presidente Ricardo Melo, reforçou como a EBC segue com um papel insubstituível para o país e deve avançar em busca de sua autonomia financeira: “A questão financeira é vital, ter uma arrecadação própria”, assegurou.

Representando a sociedade civil durante o debate, o presidente do Comep/EBC, Pedro Rafael Vilela, que também é empregado da EBC, destacou que a sociedade tem papel central na definição do futuro da comunicação pública. Kariane Costa, ex-presidenta da empresa que, como Pedro, é funcionária concursada, mostrou otimismo com o caminho que está sendo construído. “Ainda não é o ideal, mas eu sou otimista. Acho que estamos no caminho, visto o trabalho reconhecido de muitos dos nossos colegas”, concluiu.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar