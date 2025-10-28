Após operação, TRT-RJ suspende atividades presenciais nesta quarta

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio de Janeiro suspendeu o atendimento ao público e não terá atividades presenciais nesta quarta-feira (29), após os confrontos e problemas de de deslocamento na cidade com a Operação Contenção, realizada nesta terça (28) por órgãos estaduais de segurança pública para conter o avanço da facção criminosa Comando Vermelho.

O TRT informa que as audiências telepresenciais já agendadas estão mantidas, bem como o atendimento via balcão virtual e o trabalho remoto nas unidades administrativas e jurisdicionais.

O comunicado sobre a restrição das atividades foi publicado no perfil do tribunal nas redes sociais no início desta noite.

Conforme a nota, o motivo da suspensão “são as ocorrências de violência no município do Rio de Janeiro e região metropolitana nesta terça-feira (28/10)”. Os prazos dos processos físicos e eletrônicos também foram suspensos por um dia.

Segundo o texto divulgado, a decisão atende a “pedidos formulados pelas Associações de Juízes do Trabalho da 1ª Região”, e leva em consideração “o risco de segurança para o deslocamento” de juízes, servidores e da população ao tribunal.