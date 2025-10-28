Alerj cobra explicação sobre operação que deixou 64 mortos no Rio

Segundo a presidente da comissão, deputada Dani Monteiro (PSOL), a operação transformou as favelas do Rio "em cenário de guerra e barbárie”.

De acordo com a parlamentar, a comissão acompanha “com extrema preocupação” a escalada de violência provocada pela megaoperação, que deixou, até o momento, 64 mortos, entre eles quatro policiais civis, além de vários agentes baleados.

Dani Monteiro afirmou, em nota, que “nenhuma política de segurança pode se sustentar sobre esse banho de sangue".