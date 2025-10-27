Plataforma mapeia áreas de risco climático no Brasil

A funcionalidade estará disponível na Plataforma Natureza ON, desenvolvida pelo MapBiomas e Fundação Grupo Boticário, com tecnologia do Google Cloud, de forma pública e gratuita, em escala nacional.

A iniciativa pretende apoiar gestores públicos e sociedade civil na identificação de soluções baseadas na natureza para áreas vulneráveis a eventos climáticos extremos, como inundações, deslizamentos de terra e secas. A ferramenta será apresentada no painel “Dados, inteligência artificial e novas tecnologias aliados à ação climática”, na manhã do dia 11 de novembro, em Belém (PA).

“Organizamos dados climáticos, geológicos e de terreno que permitem a geração de cenários de vulnerabilidade e riscos climáticos em um serviço público que apoiará diagnóstico, priorização e monitoramento, oferecendo dados consistentes e transparentes para que gestores, pesquisadores e sociedade tomem decisões melhor informadas”, afirmou, Marcos Rosa, coordenador técnico do MapBiomas, em nota.

Desde 2015, o MapBiomas - iniciativa reconhecida no uso de dados para monitoramento ambiental - gera mapas anuais sobre a cobertura e o uso da terra no Brasil. Mais de 470 mil alertas de desmatamento já foram validados pela entidade, sendo 280 mil na Amazônia. Também identifica indícios de alterações compatíveis com atividades como garimpo e pistas de pouso clandestinas - mais de 2,8 mil no Amazonas, incluindo 70 em terras Yanomami.

O usuário Plataforma Natureza ON poderá consultar o nível de vulnerabilidade de uma rua, bairro, território, município ou bacia hidrográfica. A ferramenta vai indicar os riscos climáticos do local, além de sugerir Soluções Baseadas na Natureza (SBN) para mitigar os impactos naquele território. Exemplos dessas soluções são arborização, parques lineares, renaturalização de rios e sistemas naturais de drenagem.