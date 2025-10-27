Jornada de Foguetes reunirá mais de 5 mil alunos do Brasil no Rio

Foram distribuídas 6.188 medalhas aos vencedores, 60,2% destinadas a estudantes da rede pública de ensino. A Jornada encerra a OBAFOG, realizada para alunos que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Até dezembro, a Jornada reunirá 5.220 estudantes de todo o Brasil.

Os melhores colocados na OBAFOG são convidados para participar da Jornada de Foguetes, que acontece no Hotel Fazenda Ribeirão.

“É um hotel que tem uma ampla área para lançamento de foguetes, com total segurança”, disse hoje (27) à Agência Brasil o astrônomo João Canalle, coordenador da OBAFOG e da OBA. Nessa primeira etapa, que se estenderá até o dia 6 de novembro, participarão alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Os alunos do ensino médio já participaram de nove turmas entre agosto e outubro deste ano e voltarão a concorrer com seus foguetes em dezembro próximo.

“Além de lançarem foguetes construídos em suas escolas, eles também aprendem a fazer dois novos tipos de foguetes. E voltam muito melhor preparados para suas escolas, com mais conhecimentos relacionados aos foguetes modelos”. No caso dos estudantes do 6º ao 9º ano, são feitos foguetes com água e ar comprimido, mas eles também aprendem a fazer foguete que voa com propulsão. Canalle explicou que os materiais são construídos de garrafa pet e diferenciados por níveis. Para o nível 3 são usados água e ar comprimido. Para o nível 4, a partir do ensino médio, são utilizados vinagre e bicarbonato de sódio, enquanto os protótipos do nível 5 são feitos com cano PVC e propelente sólido e o nível 6 envolve foguete de multiestágio.