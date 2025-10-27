Cantor Lô Borges tem quadro estável após passar por traqueostomia

Segundo o boletim médico divulgado hoje, o procedimento foi necessário para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica.

Lô Borges está internado há dez dias na unidade Contorno da Unimed em Belo Horizonte, desde um caso de intoxicação medicamentosa, e não tem previsão de alta hospitalar.

Biografia

Lô Borges foi um dos fundadores, ao lado do cantor e compositor Milton Nascimento, do movimento Clube da Esquina, que revolucionou a música nacional a partir dos anos 1970 e 1980. O movimento, batizado em referência a um disco homônimo de 1972, fundia influências do rock, do jazz e da música psicodélica com a tradição da MPB e das mineiras, criando uma sonoridade atemporal e complexa.

Algumas canções de autoria de Lô Borges são O Trem Azul, Um girassol da cor do seu cabelo, Tudo Que Você Podia Ser e Nada Será Como Antes, em parceria com Milton Nascimento.