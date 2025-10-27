Brasileiro deportado dos EUA é encontrado após fugir de UPA em MG

Iago Queiroz Costa de 32 anos, foi deportado dos EUA para o Brasil em voo no mês de outubro deste ano / Crédito: Reproduçaõ/Instagram@IagoQueiroz

O brasileiro Iago Queiroz Costa, de 32 anos, que havia sido deportado dos Estados Unidos e estava desaparecido desde sábado, 25, após fugir de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Minas Gerais, foi encontrado na manhã de domingo, 26. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Iago foi localizado por volta das 7h45, na Estação Pampulha, em Belo Horizonte (MG). A família confirmou à CNN Brasil que o rapaz ligou para o irmão, pedindo para ser buscado no Terminal Rodoviário da capital mineira. Após o contato, os parentes acionaram a Polícia Civil, que acompanhou o caso.