Brasileiro deportado dos EUA é encontrado após fugir de UPA em MG

Brasileiro deportado dos EUA é encontrado após fugir de UPA em Minas GeraisHomem de 32 anos havia desaparecido no sábado, 25, e foi localizado na manhã deste domingo, 26, em Belo Horizonte (MG)
O brasileiro Iago Queiroz Costa, de 32 anos, que havia sido deportado dos Estados Unidos e estava desaparecido desde sábado, 25, após fugir de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Minas Gerais, foi encontrado na manhã de domingo, 26.
De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Iago foi localizado por volta das 7h45, na Estação Pampulha, em Belo Horizonte (MG). A família confirmou à CNN Brasil que o rapaz ligou para o irmão, pedindo para ser buscado no Terminal Rodoviário da capital mineira. Após o contato, os parentes acionaram a Polícia Civil, que acompanhou o caso.
Segundo os familiares, até a manhã deste domingo, nenhum integrante do MDHC havia feito contato direto para repassar informações sobre o paradeiro de Iago.
Nota das autoridades sobre o ocorrido
Em nota anterior, o Ministério informou que segue acompanhando a situação e mantém articulação com órgãos competentes, como a Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para garantir as medidas de proteção e cuidado necessárias.
A Polícia Civil de Minas Gerais também divulgou comunicado informando que, após diligências, conseguiu localizar Iago e notificou a família. O homem foi encaminhado para tratamento médico.
Sobre o caso
Natural de Montes Claros (MG), Iago Queiroz Costa foi deportado dos Estados Unidos junto a outros brasileiros em outubro deste ano. Ele desembarcou na noite da última quarta-feira, 22, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins.
Após uma avaliação inicial, a Superintendência do Ministério da Saúde em Minas Gerais solicitou atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou à UPA de Vespasiano para internação."Na ocasião, foi identificado que Iago apresentava sinais de surto psicótico e delírios, embora sem risco imediato para si mesmo ou para terceiros", segundo o ministério.
Na manhã de sábado, 25, o MDHC tentou contato com a unidade de saúde, que informou que Iago havia fugido durante a madrugada, após ser procurado para atendimento. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades federais e estaduais.