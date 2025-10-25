São Paulo recebe feira voltada para público geek e nerd das periferias

O que é cultura periférica? O que as pessoas da periferia consomem ou podem consumir? Essas são algumas provocações que a O que é cultura periférica? O que as pessoas da periferia consomem ou podem consumir? Essas são algumas provocações que a PerifaCom , evento realizado por artistas independentes e pela Hustlers, com apoio da Secretária da Cultura do Estado de São Paulo, procura fazer.

O evento, que ocorre neste final de semana (25 e 26), na Fábrica de Cultura Jardim São Luís, em São Paulo, é conhecido como a Comic Con da Quebrada. A feira tem entrada gratuita e celebra a cultura pop, nerd e geek produzida nas periferias de São Paulo. A programação conta com painéis, experiências imersivas, áreas de games, quadrinhos e empreendedorismo. Para a diretora criativa do evento, Andresa Delgado, eventos na periferia sofrem grande estigmatização, ainda mais aqueles pensados para o público nerd e geek. “É um preconceito mesmo, porque a gente tá falando de um evento que é na periferia, um espaço estigmatizado. E tem também o preconceito do que é nerd ou geek. Pensam que é adulto vestido de super-herói e jogando videogame, e que não tem mais idade para isso.”

Segundo ela, há também a ideia de que as pessoas na periferia não consomem conteúdo nerd: “Uma das dificuldades é dialogar com essa construção de que a periferia é mais do que o funk, o rap. Ela é também isso, mas se você vir os ilustradores que participam do evento, vai encontrar ilustrações com homenagem a Zeca Pagodinho e Sabotage, mas também vai encontrar Naruto e um monte de Homem-Aranha. A gente é muita coisa". Andresa entende o evento como política pública de incentivo à cultura. Ela aponta que a PerifaCon gera mais de mil empregos nos dias de evento, além da pré-produção. Apesar disso, ela também diz que falta investimento para o projeto. “Por estarmos falando de periferia, nós não cobramos ingresso. Então você tem que fazer um papel de convencimento de quem paga a conta. (...) Isso aqui é um pacto coletivo de que a gente acredita tanto na periferia. Nós fazemos muita coisa e eu gostaria muito que fôssemos mais abraçados pelo poder público, porque já passamos da fase de provar o que podemos fazer”.

Programação O evento conta com a presença de grandes nomes do universo geek, como Jovem Nerd, Podpah, Diva Depressão e Desce a Letra Show, além da participação de marcas como Turma da Mônica e Irmão do Jorel. Durante a feira também será lançado o filme A Própria Carne, primeira produção nacional de terror dos criadores do Jovem Nerd. Há cinco edições o evento realiza o Beco dos Artistas, espaço onde quadrinistas e ilustradores expõem seus trabalhos. Neste ano, 150 artistas e mais de 50 estúdios independentes estão presentes.

Também haverá uma sessão dedicada ao debate sobre carreiras e tecnologias, chamado Perifa Emprega, com a presença do Sebrae e da equipe de marketing do Podpah, dentre outras. Para Andresa, a iniciativa tem a importância de mostrar ao público que é possível trabalhar neste setor. “As conversas de empregabilidade às vezes só acontecem nos bastidores. E eu sempre falo: ‘cara, eu queria, quando mais nova, ter tido oportunidade de saber que dava para trabalhar com isso’. A gente tem ainda esse déficit na nossa população de periferia jovem, que é achar que as únicas possibilidades são pegar uma moto e rodar num aplicativo. Nada contra, mas eu acho injusto a gente não ser apresentado a essa possibilidade de outros mundos, sabe?”, finaliza ela.