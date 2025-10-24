Mais de 1 milhão de inscritos fazem a primeira PND neste domingo

A Prova Nacional Docente (PND) será aplicada pela primeira vez neste domingo (26), em 750 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

A aplicação da prova da PND seguirá o horário de Brasília-DF, conforme a descrição: abertura dos portões: 12h

fechamento dos portões: 13h

início da prova: 13h30

término da prova: 19h Ao todo, 1.086.914 de pessoas inscritas confirmadas farão a prova em 2025. Apelida de CNU dos Professores ou Enem dos Professores, o exame é voltado para estudantes de licenciaturas que estão concluindo a graduação e para licenciados formados, interessados em ingressar no magistério da rede pública por meio de processos seletivos nos estados e municípios que aderiram à PND. A PND tem o objetivo de estimular a realização de concursos públicos e aumentar o aumento de professores efetivos nas redes de ensino públicas do Brasil.



Locais de prova O Cartão de Confirmação de Inscrição com o local da prova já está disponível no Sistema PND. O documento confirma o número de inscrição, data e horários do exame. Nele consta, ainda, se o participante contará com atendimento especializado ou tratamento por nome social. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no domingo, dia do exame. A prova de domingo Com duração de cinco horas e trinta minutos, a prova tem a mesma matriz da avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas, que, desde a sua edição, em 2024, foca nos cursos de formação docente.

De acordo com o edital da PND 2025, a PND será composta por duas partes: formação geral de todos os docentes e a outra de componente específico. A formação geral inclui 30 questões objetivas e uma discursiva, elaboradas a partir de temas ligados à formação docente. A parte específica conta com 50 questões de múltipla escolha, voltadas ao conteúdo e habilidades próprias de cada uma das 17 áreas da licenciatura. São elas: artes visuais; ciências biológicas; ciências sociais; computação; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras (inglês); letras (português); letras (português e espanhol); letras (português e inglês); matemática; música; pedagogia e química.

Participantes Segundo o MEC, o estado com maior número de inscritos confirmados é São Paulo (253.895), seguido de Minas Gerais (97.113) e Rio de Janeiro (72.230). Se considerados os municípios, o número de inscrições confirmadas é liderado pelo município de São Paulo (84.633), seguido pelo município do Rio de Janeiro (28.765) e por Brasília e demais cidades do DF (18.754). A área de pedagogia lidera as inscrições na PND com 560.576 pessoas confirmadas.