MP italiano dá parecer favorável à extradição de Zambelli

Condenada pelo STF, deputada Carla Zambelli está presa em Roma. Agora, cabe à Justiça da Itália decidir sobre a extradição da parlamentar.O Ministério Público da Itália deu parecer favorável à extradição para o Brasil da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), informou nesta quarta-feira (22/10) a Advocacia-Geral da União (AGU). Desde 29 de julho, ela está presa em Roma, por decisão da Justiça italiana, que considerou haver grave risco de fuga da deputada. A parlamentar bolsonarista foi condenada em maio pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão e à perda de mandato, após ser acusada de comandar um ataque cibernético ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o auxílio do hacker Walter Delgatti. Em 6 de junho, o STF negou um recurso apresentado pela defesa de Zambelli e determinou que a deputada cumprisse, de forma definitiva, a pena de 10 anos de prisão, contra a qual não cabe mais recurso. Antes de a condenação se tornar definitiva, entretanto, Carla Zambelli fugiu para a Itália, sendo, por isso, incluída na lista de procurados da Interpol. Antes de chegar à Europa, foi para a Argentina e os Estados Unidos. Em julho, a deputada foi presa nos arredores de Roma. Carla Zambelli aguarda na penitenciária feminina de Rebibbia a decisão sobre um processo de extradição movido pela Justiça brasileira, a pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Agora, cabe à Justiça italiana decidir sobre a extradição ou não da parlamentar. Regime fechado No dia 8 de outubro, a última instância judicial da Itália, a Corte de Cassação, havia rejeitado um recurso da defesa da parlamentar contra sua prisão em regime fechado, mantendo-a presa em meio à tramitação do processo de extradição. Antes, em agosto, a mesma corte havia rejeitado um pedido de prisão domiciliar por concluir que havia risco de fuga por parte de Zambelli – e porque o seu estado de saúde é considerado normal para a detenção em regime fechado. Processo por porte ilegal de arma Em outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, ela perseguiu com uma pistola em punho um homem com quem havia tido um desentendimento no bairro dos Jardins, em São Paulo. O ocorrido foi gravado por pedestres, e os vídeos ganharam destaque nas redes sociais. As imagens mostravam a deputada, acompanhada de seu segurança, correndo atrás do jornalista Luan Araújo, apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e apontando a arma para ele até que ele se refugiasse dentro de um restaurante. Em janeiro de 2023, Zambelli foi alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro Gilmar Mendes, quando foram apreendidas três pistolas e um revólver registrados em seu nome. Em março deste ano, o STF formou maioria para condenar Zambelli a cinco anos e três meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. A deputada se diz vitima de perseguição e nega as acusações. md/gb (ots)