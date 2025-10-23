Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula em R$ 95 milhões

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.931 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 95 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 19 - 23 - 36 - 47 - 52

  • 138 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.307,65 cada
  • 6.897 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 735,73 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (25), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

