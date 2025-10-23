Festival reúne lideranças femininas mundiais no Rio

Cerca de 150 mulheres convidadas vão se dividir entre rodas de debate, shows, feiras de empreendedorismo e competições esportivas para discutir temas voltados à igualdade de gênero, justiça reprodutiva e questões climáticas.

A iniciativa conta com a presença confirmada de nomes do ativismo político e cultural como a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, as escritoras Conceição Evaristo e Sueli Carneiro, a pajé Japira Pataxó, a ex-ministra da Justiça francesa Christiane Taubira.

Os shows terão Fat Family, Fafá de Belém, Priscila Senna, MC Luanna, Kaê Guajajara e a cantora LGBTQIAP+ BIAB. Os ingressos para o festival estão disponíveis no site oficial do WOW. As apresentações, como todas atrações do festival, são gratuitas.

Cidade sem fronteiras

O Festival Mulheres do Mundo foi criado em 2010 pela diretora e produtora britânica Jude Kelly. Nos últimos 15 anos, passou por 23 países em seis continentes, envolvendo mais de cinco milhões de pessoas em ações que elevam a potência feminina e pensam o futuro.