Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival reúne lideranças femininas mundiais no Rio

Festival reúne lideranças femininas mundiais no Rio

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O festival Mulheres do Mundo - WOW - retorna para sua terceira edição no Rio de Janeiro entre os dias 24 e 26 próximos. O evento será no Complexo da Maré. 

Cerca de 150 mulheres convidadas vão se dividir entre rodas de debate, shows, feiras de empreendedorismo e competições esportivas para discutir temas voltados à igualdade de gênero, justiça reprodutiva e questões climáticas. 

A iniciativa conta com a presença confirmada de nomes do ativismo político e cultural como a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, as escritoras Conceição Evaristo e Sueli Carneiro, a pajé Japira Pataxó, a ex-ministra da Justiça francesa Christiane Taubira.

Os shows terão Fat Family, Fafá de Belém, Priscila Senna, MC Luanna, Kaê Guajajara e a cantora LGBTQIAP+ BIAB. Os ingressos para o festival estão disponíveis no site oficial do WOW. As apresentações, como todas atrações do festival, são gratuitas.

Cidade sem fronteiras  

O Festival Mulheres do Mundo foi criado em 2010 pela diretora e produtora britânica Jude Kelly. Nos últimos 15 anos, passou por 23 países em seis continentes, envolvendo mais de cinco milhões de pessoas em ações que elevam a potência feminina e pensam o futuro. 

O Rio de Janeiro, que recebeu as edições de 2018 e 2023, ainda é a única cidade da América Latina a sediar o festival, realizado ambas as vezes na praça Mauá, no centro da cidade. Pela primeira vez, o Mulheres do Mundo acontece nas comunidades. 

A promoção é liderada pela Organização Não Governamental (ONG) Redes da Maré, que atua desde 2007 na garantia de direitos e ações voltadas para a população de mais de 140 mil pessoas que residem entre as 15 favelas do Complexo da Maré. 

“Realizar um festival do porte do WOW num território de favela é afirmar a importância de olhar para a cidade de uma forma igualitária, se apropriando dos espaços sem barreiras ou fronteiras”, afirma Eliana Sousa Silva, diretora fundadora da Redes da Maré, diretora geral e curadora do Festival Mulheres do Mundo no Brasil.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Gilberto Costa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar