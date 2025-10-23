Festival promove cinema independente na Baixada Fluminense

Com o tema “Bora se ver no Cinema”, a 5° edição do Festival Mate com Angu de Cinema começa nesta quinta-feira (23), na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O evento promovido pelo Cineclube Mate com Angu busca fortalecer a produção audiovisual local e democratizar o acesso à sétima arte.

O festival acontece em espaços públicos de valorização cultural, como o Gomeia Galpão Criativo e o Casarão da Cultura, além de ter na programação uma sessão ao ar livre na Praça da Estação de Trem de Imbariê. A programação é gratuita e vai até 1º de novembro.

Para além da mostra de filmes de longa-metragem nacionais, estão inclusas competições de curtas-metragens, oficinas, debates e aulas abertas.

Uma das realizadoras do evento, Luisa Pitanga conta que o coletivo recebeu a inscrição de mais de 600 curtas e que ficou impressionada com a qualidade das produções que vieram de várias partes do país.

“A gente percebeu que muitos desses filmes só foram realizados por conta da Lei Paulo Gustavo. E ficou muito claro para a gente que, realmente, a política pública de audiovisual, essa territorialização, faz diferença, sim”.