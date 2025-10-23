Comércio de armas no Brasil: 20 anos após referendo, o que mudou?Em 23 de outubro de 2005, brasileiros foram às urnas decidir se o comércio de armas e munições deveria ser proibido no País. Duas décadas depois, o debate ainda divide opiniões
O referendo sobre o comércio de armas no Brasil completa 20 anos nesta quinta-feira, 23 de outubro. Em 2005, os brasileiros responderam à pergunta: “O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?”
Foi o primeiro referendo nacional e a terceira experiência de participação direta da população nas decisões políticas do País. Ao todo, 122.102.746 eleitores foram às urnas para decidir o futuro da política de armamentos no Brasil.
A discussão girava em torno do impacto que a alteração no artigo 35 do Estatuto do Desarmamento traria tanto para a indústria de armas quanto para a segurança da sociedade brasileira.
O resultado foi a vitória do “não”, com 63% dos votos contrários à proibição. Ou seja, o comércio de armas e munições permaneceu legal.
No Ceará, o “não” também prevaleceu, com 54,7% dos votos, segundo registros do O POVO. Dos 184 municípios cearenses, 142 votaram contra a proibição.
De lá para cá: o cenário do armamento no País
Atualmente, o Brasil possui 1.507.150 armas registradas para colecionadores, atiradores e caçadores (CACs), conforme o último levantamento divulgado pela Polícia Federal (PF).
A trajetória da regulamentação das armas no País começou antes do referendo. Em 1997, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei n.º 9.437, que criou o Sistema Nacional de Armas (Sinarm), em vigor até hoje.
A legislação estabeleceu regras para registro e porte de armas, além de definir crimes relacionados ao armamento.
Anos depois, em 2003, o Congresso Nacional aprovou o Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826), sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O artigo 35 do texto, que previa a proibição do comércio de armas, foi o ponto central do referendo de 2005.
Referendo de 2005: o dia do voto
O pleito de 2005 mobilizou o Brasil e dividiu opiniões. Campanhas nas ruas, nas igrejas e nas mídias expressavam lados opostos.
Grupos contrários à proibição se organizaram com o slogan “Não. Dia 23, vote 1”, usando camisetas pretas e bandeiras com símbolos nacionais.
De outro lado, movimentos sociais, entidades e artistas defendiam o “sim”, argumentando que a restrição poderia reduzir mortes violentas.
No Ceará, O POVO registrou que até freiras carmelitas saíram da clausura para votar, em um gesto raro da Ordem das Carmelitas Descalças.
Segundo o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos Velloso, o referendo custou pouco mais de R$ 250 milhões, conforme entrevista concedida à Agência Estado e reproduzida no O POVO.
Referendo de 2005: polêmicas e confusões
Durante o processo, parte da população demonstrou confusão sobre o real significado da votação.
Em um dos depoimentos resgatados, José Leitão Sobrinho, 80 anos, afirmou não saber do que se tratava o referendo.
Após confirmar na urna seu voto, disse: ‘‘Não sei o que é. Apertei o número 1. Votei certo?’’. Após receber a explicação, comemorou, pois ‘‘todo mundo tem que meter bala em bandido’’.
O então presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), José Eduardo Machado de Almeida, afirmou ao O POVO que a pergunta “não foi clara o suficiente” e que muitos eleitores confundiram o tema.
“Usaram muito o termo desarmamento e confundiram a população. Ninguém estava votando o desarmamento – o Estatuto já havia sido aprovado. O que se decidia era a proibição da venda de armas”, explicou Almeida.
A socióloga Fátima Carvalho reforçou que poucos sabiam que o Estatuto havia sido sancionado em 2003 e que o referendo tratava apenas do comércio de armas e munições.
Comércio de armas no Brasil: do referendo de 2005 até hoje
Um levantamento do O POVO indicou que, em 2004, os atendimentos hospitalares a feridos por armas de fogo custaram cerca de R$ 18,5 milhões ao sistema público de saúde.
O diretor do Instituto Médico Legal (IML), Manuel Vladimir Cabral de Morais, e a professora Peregrina Campelo, da Universidade Federal do Ceará (UFC), destacaram que os homicídios por arma de fogo vinham crescendo cerca de 1% ao ano no Estado.
Para Peregrina, o aumento estava relacionado ao grande fluxo de armas, tanto no comércio formal quanto no contrabando, e à sensação de insegurança da população diante da ausência de políticas públicas eficazes de segurança.
Segundo dados da Frente Parlamentar por um Brasil sem Armas, de 2005, o País liderava o número de homicídios por armas de fogo.
Além disso, os brasileiros corriam 4 vezes mais risco de morrer por armas de fogo que a
média dos demais países.
Após vinte anos, o Brasil segue no topo do ranking.
Mesmo com o avanço nas políticas de controle e rastreamento, o tema ainda gera intensos debates entre segurança pública, direitos individuais e interesses econômicos.