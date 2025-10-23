Comércio de armas no Brasil: 20 anos após referendo, o que mudou?

Em 2005, mais de 120 mil eleitores foram às urnas para decidir o futuro do armamento no Brasil; relembre / Crédito: Lia de Paula / Arquivo O POVO

O referendo sobre o comércio de armas no Brasil completa 20 anos nesta quinta-feira, 23 de outubro. Em 2005, os brasileiros responderam à pergunta: “O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?” Foi o primeiro referendo nacional e a terceira experiência de participação direta da população nas decisões políticas do País. Ao todo, 122.102.746 eleitores foram às urnas para decidir o futuro da política de armamentos no Brasil.

A discussão girava em torno do impacto que a alteração no artigo 35 do Estatuto do Desarmamento traria tanto para a indústria de armas quanto para a segurança da sociedade brasileira. O resultado foi a vitória do "não", com 63% dos votos contrários à proibição. Ou seja, o comércio de armas e munições permaneceu legal. No Ceará, o "não" também prevaleceu, com 54,7% dos votos, segundo registros do O POVO. Dos 184 municípios cearenses, 142 votaram contra a proibição.

De lá para cá: o cenário do armamento no País Atualmente, o Brasil possui 1.507.150 armas registradas para colecionadores, atiradores e caçadores (CACs), conforme o último levantamento divulgado pela Polícia Federal (PF). A trajetória da regulamentação das armas no País começou antes do referendo. Em 1997, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei n.º 9.437, que criou o Sistema Nacional de Armas (Sinarm), em vigor até hoje. A legislação estabeleceu regras para registro e porte de armas, além de definir crimes relacionados ao armamento.

Anos depois, em 2003, o Congresso Nacional aprovou o Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826), sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O artigo 35 do texto, que previa a proibição do comércio de armas, foi o ponto central do referendo de 2005. Referendo de 2005: o dia do voto O pleito de 2005 mobilizou o Brasil e dividiu opiniões. Campanhas nas ruas, nas igrejas e nas mídias expressavam lados opostos.