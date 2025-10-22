Pesquisadores alertam para armadilhas de mercantilizar pauta climática

De Rio Preto, região no município de Marabá, no sudeste do Pará, o manganês é extraído e vendido para diferentes países, como Estados Unidos, México, Noruega, China e Índia. O metal é cobiçado por ser visto como um mineral estratégico para a transição energética ─ a substituição dos combustíveis fósseis por outras fontes de energia que gerem menos emissões de gases do efeito estufa, que agravam as mudanças climáticas. De Rio Preto, região no município de Marabá, no sudeste do Pará, o manganês é extraído e vendido para diferentes países, como Estados Unidos, México, Noruega, China e Índia. O metal é cobiçado por ser visto como um mineral estratégico para a transição energética ─ a substituição dos combustíveis fósseis por outras fontes de energia que gerem menos emissões de gases do efeito estufa, que agravam as mudanças climáticas.

O manganês está presente, por exemplo, em baterias dos carros híbridos e elétricos. Um estudo das pesquisadoras Ailce Alves e Larissa Santos, no entanto, mostra que, por trás do discurso de sustentabilidade, existe um rastro de impactos ambientais e sociais para a população local. Poeira, lama, riscos de acidentes e de rompimento de barragem de rejeitos, e conflitos internos fazem parte da lista de impactos da mineração em Rio Preto. O que, para as pesquisadoras, é sinal de que a transição energética pode ser usada apenas como uma camuflagem para que mineradoras continuem reproduzindo dinâmicas destruidoras da natureza e das relações socioambientais e aprofundando desigualdades. O estudo é parte da coleção de livros Politizando o Clima: poder, territórios e resistências. Os três primeiros volumes impressos foram lançados na noite da última segunda-feira (20), no Rio de Janeiro. O quarto volume está previsto para o fim do mês. O trabalho é resultado da parceria entre a Fundação Rosa Luxemburgo, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ), o Coletivo de Pesquisa Desigualdade Ambiental, Economia e Política e a Editora Funilaria.

A coletânea traz reflexões sobre as disputas em torno da política energética, sobre a gestão dos territórios e sobre mercantilização e financeirização da natureza. O objetivo é fortalecer articulações em defesa e promoção da justiça socioambiental, o enfrentamento ao racismo ambiental e ao colonialismo verde ─ a interferência de países ricos sobre as formas de preservação ambiental nos países em desenvolvimento. “Buscamos analisar e problematizar as políticas, projetos e atores envolvidos nas discussões sobre as mudanças climáticas e as soluções propostas pelos agentes dominantes. Também destacamos as implicações territoriais, de classe, raça e gênero, e as assimetrias históricas entre o Norte e o Sul Global”, explica uma das organizadoras da coleção, a cientista social Elisangela Paim. “Vale lembrar que essas políticas não operam sem resistência. Ao contrário: nos diversos contextos analisados e vividos, emergem múltiplas formas de luta. É com essas resistências que a coleção dialoga e se compromete, oferecendo subsídios teóricos e políticos para fortalecer proposições e reexistências”, complementa.