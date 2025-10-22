Guilherme Boulos assume a Secretaria-Geral da Presidência

Deputado federal é nomeado por Lula para comandar pasta responsável pela interlocução do governo com organizações da sociedade civil e movimentos sociais.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou nesta segunda-feira (20/10) o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) para ocupar o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Ele substitui Márcio Macêdo que estava no cargo desde janeiro de 2023. Boulos assume a pasta que é responsável pelo diálogo e interlocução do governo com organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Ao jornal Folha de S.Paulo, o novo ministro afirmou que Lula deu a ele a missão de colocar o governo na rua. "Vou viajar para todos os estados, vou rodar o país e conversar com os movimentos sociais, com o povo", disse Boulos. A mudança ocorreu a cerca de um ano das eleições presidenciais. Com Boulos no comando do ministério, o governo pretende se aproximar da base de esquerda e de movimentos sociais. Ao assumir o ministério, Boulos abriu mão de correr à Câmara dos Deputados e deve ficar no governo até o final de 2026. O ex-ministro Macêdo será candidato a deputado federal por Sergipe, e para isso precisava deixar o cargo até seis meses antes do primeiro turno. Quem é Boulos Nascido em São Paulo e filho de um casal de médicos, Boulos, de 43 anos, se tornou conhecido por ser uma das principais lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), grupo que luta por moradia digna para todos. Ingressou no movimento estudantil aos 15 anos. Cursou Filosofia na Universidade de São Paulo (USP) e posteriormente fez mestrado em Psiquiatria na mesma instituição. Aos 19 anos, ele foi morar em uma ocupação do MTST, onde conheceu sua companheira, Natália Szermeta, com quem teve duas filhas: Sofia e Laura. Filiado ao PSOL, ele ganhou notoriedade nacional quando foi candidato à Presidência da República em 2018, com apenas 35 anos. Concorreu por duas vezes à Prefeitura de São Paulo, em 2020 e 2024. Em 2022, foi eleito deputado federal, sendo o candidato para a Câmara mais votado por São Paulo, com mais de 1 milhão de votos. Foi ainda o segundo mais votado de todo o país. cn (Lusa, abr, ots)