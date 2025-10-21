Tribunal mantém demissão de homem por ofender colega de trabalho

Justificativa de pena excessiva foi negada por conta de reincidências do funcionário / Crédito: Reprodução/Freepik

A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a demissão por justa causa de um pintor automotivo acusado de fazer comentários depreciativos sobre a foto de uma colega de trabalho. O caso aconteceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e já havia recebido sentença pelo juiz Frederico Russomano, da 3ª Vara do Trabalho de Pelotas. O processo se deu após o pintor ver a foto da “funcionária do mês” e ter comentado que a pessoa da foto estava tão bonita que nem parecia a homenageada.

Conforme testemunhas, incluindo a vítima do comentário, o episódio foi motivo de deboche e repercussão entre os colegas da empresa. A defesa do funcionário, na busca de reverter a dispensa motivada, alegou que não houve falta grave, sendo a despedida excessiva e desproporcional, não podendo ser aplicada a um trabalhador com quase 40 anos de contrato. Além disso, também houve a alegação de que a empresa estava se aproveitando do incidente para despedir um empregado antigo, como teria feito em outros casos. Em contestação, a empresa afirmou que se tratava de reincidência, uma vez que o empregado foi suspenso em 2023 por assédio sexual.