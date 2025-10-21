Tribunal mantém demissão de homem por ofender colega de trabalho

Tribunal mantém demissão de homem por ofender aparência de colega de trabalhoCaso aconteceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e envolveu funcionário anteriormente suspenso por assédio sexual. Entenda a sentença
A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a demissão por justa causa de um pintor automotivo acusado de fazer comentários depreciativos sobre a foto de uma colega de trabalho. O caso aconteceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e já havia recebido sentença pelo juiz Frederico Russomano, da 3ª Vara do Trabalho de Pelotas.
O processo se deu após o pintor ver a foto da “funcionária do mês” e ter comentado que a pessoa da foto estava tão bonita que nem parecia a homenageada.
Conforme testemunhas, incluindo a vítima do comentário, o episódio foi motivo de deboche e repercussão entre os colegas da empresa.
A defesa do funcionário, na busca de reverter a dispensa motivada, alegou que não houve falta grave, sendo a despedida excessiva e desproporcional, não podendo ser aplicada a um trabalhador com quase 40 anos de contrato.
Além disso, também houve a alegação de que a empresa estava se aproveitando do incidente para despedir um empregado antigo, como teria feito em outros casos.
Em contestação, a empresa afirmou que se tratava de reincidência, uma vez que o empregado foi suspenso em 2023 por assédio sexual.
A rescisão foi baseada em duas alíneas do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
- b, que trata da incontinência de conduta ou mau procedimento, e
- j, que trata sobre ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa.
Ainda em primeiro grau, o juiz considerou que “não se pode ter por inocente o comentário” do pintor. Também salientou que “hoje não se tolera mais esse tipo de comportamento no ambiente de trabalho, mesmo que seja brincadeira”.
O magistrado detalhou que poderia considerar pesada a penalidade aplicada ao reclamante, não fosse ele reincidente por comentários inconvenientes que implicam em assédio sexual. O trabalhador já recorreu ao TST (Tribunal Superior do Trabalho), buscando reverter a decisão.