Tribunal mantém demissão de homem por ofender colega de trabalho

Tribunal mantém demissão de homem por ofender aparência de colega de trabalho

Caso aconteceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e envolveu funcionário anteriormente suspenso por assédio sexual. Entenda a sentença
A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a demissão por justa causa de um pintor automotivo acusado de fazer comentários depreciativos sobre a foto de uma colega de trabalho. O caso aconteceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e já havia recebido sentença pelo juiz Frederico Russomano, da 3ª Vara do Trabalho de Pelotas.

O processo se deu após o pintor ver a foto da “funcionária do mês” e ter comentado que a pessoa da foto estava tão bonita que nem parecia a homenageada.

Conforme testemunhas, incluindo a vítima do comentário, o episódio foi motivo de deboche e repercussão entre os colegas da empresa.

A defesa do funcionário, na busca de reverter a dispensa motivada, alegou que não houve falta grave, sendo a despedida excessiva e desproporcional, não podendo ser aplicada a um trabalhador com quase 40 anos de contrato.

Além disso, também houve a alegação de que a empresa estava se aproveitando do incidente para despedir um empregado antigo, como teria feito em outros casos.

Em contestação, a empresa afirmou que se tratava de reincidência, uma vez que o empregado foi suspenso em 2023 por assédio sexual.

A rescisão foi baseada em duas alíneas do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

  • b, que trata da incontinência de conduta ou mau procedimento, e
  • j, que trata sobre ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa.

Ainda em primeiro grau, o juiz considerou que “não se pode ter por inocente o comentário” do pintor. Também salientou que “hoje não se tolera mais esse tipo de comportamento no ambiente de trabalho, mesmo que seja brincadeira”.

O magistrado detalhou que poderia considerar pesada a penalidade aplicada ao reclamante, não fosse ele reincidente por comentários inconvenientes que implicam em assédio sexual. O trabalhador já recorreu ao TST (Tribunal Superior do Trabalho), buscando reverter a decisão.

