SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população

Devido a este problema, a operadora ViaQuatro teve de fechar a transferência gratuita de passageiros de quatro estações por uma questão de segurança, o que gerou caos.

Foram fechadas as estações Pinheiros (Linha 9-Esmeralda), Paulista (Linha 2-Verde), República (Linha 3-Vermelha) e Luz (linhas 1-Azul, 10-Turquesa, 11-Coral e o Expresso Aeroporto). O problema permanece e não há prazo para regularização.

O defeito na sinalização, que começou por volta das 4h40, fez com que os vagões reduzissem a velocidade e também que ficassem muito tempo parado entre as estações.



O sistema Paese, de ônibus gratuitos, foi acionado ainda no fim da madrugada na extensão da Linha 4.